Duplicação da PR-412 entre Matinhos e Pontal do Paraná atinge 6,53% de execução

A duplicação da PR-412 entre Matinhos e Pontal do Paraná, no Litoral do Paraná, alcançou 6,53% de execução, segundo medição recente. O investimento atual é de R$ 17,9 milhões, parte do total de R$ 274,5 milhões previstos para a obra realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

Nesta fase inicial, os trabalhos concentram-se na terraplenagem das novas vias marginais, sem grandes impactos na pista central. Avançam também a implantação do sistema de drenagem e os serviços de sub-base das novas pistas, que receberão pavimento asfáltico.

O projeto prevê a construção de 14,28 quilômetros de pista duplicada, iniciando próximo à ponte sobre o Canal de Matinhos até o entroncamento com a PR-407, em Praia de Leste, Pontal do Paraná. As pistas duplicadas serão separadas por uma barreira de concreto, enquanto canteiros dividirão o eixo central das marginais.

As vias marginais terão sentido único, com estacionamentos, calçada para pedestres e ciclovia bidirecional. Está prevista a instalação de iluminação viária na pista central, nas vias marginais, no viaduto e próximo às pontes. A conclusão da obra está prevista para o primeiro semestre de 2028.

No canteiro de obras, iniciou-se a concretagem das peças pré-moldadas para novas galerias e das vigas longarinas para três obras de arte especiais, incluindo novas pontes sobre o Rio Balneário e o Canal de Matinhos, além de um viaduto no cruzamento com a Avenida Curitiba.