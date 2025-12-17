Simepar lança plataforma Simeagro para auxiliar setor agrícola paranaense

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) lançou nesta quarta-feira (17) a plataforma Simeagro, desenvolvida em parceria com o Sistema Ocepar. A ferramenta visa auxiliar cooperativas, seguradoras e o setor público na tomada de decisões relacionadas à produção agrícola, utilizando dados climáticos e análise geoespacial.

O Simeagro integra informações como umidade do solo, estresse hídrico, chuva espacializada sobre áreas agrícolas, além de dados de temperatura, precipitação, vento e previsão de geada. A plataforma oferece previsões em escala regional, municipal e de talhão, permitindo um planejamento mais preciso das atividades agrícolas.

Paulo de Tarso, diretor-presidente do Simepar, explicou que a geoespacialização permite atender produtores com culturas específicas em locais determinados, possibilitando previsões mais precisas. Isso ajudará na definição das melhores épocas de plantio, aplicação de produtos químicos e colheita.

O desenvolvimento da plataforma durou cerca de um ano e incluiu visitas a campo para ouvir as necessidades dos produtores rurais. José Roberto Ricken, presidente do Ocepar, destacou que a parceria entre Ocepar e Simepar beneficiará os 238 mil produtores associados às cooperativas do estado.

A ferramenta também disponibiliza gratuitamente o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) por cultura, com histórico de cinco anos, além de previsões do tempo horárias para dois dias e diárias para sete dias. O objetivo é criar um “escudo meteorológico” para o Paraná, protegendo os agricultores das variações climáticas e otimizando a produção agrícola do estado.