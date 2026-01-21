Vídeo! Cruzamento complexo e polêmico de Curitiba tem novo acidente. Quem tem preferência?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um carro capotou após se envolver em um acidente com um caminhão no cruzamento da Avenida Manoel Ribas com as ruas Via Veneto e Capitão Antônio Pedri, no bairro Santa Felicidade, na manhã desta quarta-feira (21/1). O caso ocorreu em um ponto que costuma gerar confusão entre motoristas.

Em dezembro, a Tribuna já havia mostrado que, apesar da aparência de rotatória, o local é, oficialmente, um cruzamento, tento, portanto, uma sinalização de preferencial diferente de uma rotatória tradicional, por exemplo.

A colisão aconteceu por volta das 7h, no encontro das três vias, em frente à loja Decor8. O motorista de um Honda WR-V seguia pela Avenida Manoel Ribas quando bateu contra um caminhão que vinha pela “rotatória” onde há uma sinalização de Pare. Quanto houve o impacto, o WR-V capotou. Assista ao momento do acidente:

Quem vai e quem fica? Dúvida é frequente apesar da sinalização!

No trecho, a sinalização indica que os veículos que circulam pela Manoel Ribas devem seguir em frente, sem paradas. Já para quem vem pela Via Veneto, há placa de “Pare” antes de ingressar no cruzamento. Além disso, o local é considerado um ponto cego, o que reduz a visibilidade e aumenta o risco de colisões.

Apesar do impacto e do capotamento, o motorista do carro sofreu apenas ferimentos leves. O condutor do caminhão não permaneceu no local após o acidente. A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada para sinalizar a via e orientar o tráfego na região.

Rotatória em Santa Felicidade deixa motoristas confusos com ordem de tráfego inusitada. Foto: Julia Moreira / Tribuna do Paraná

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉