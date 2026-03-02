Justiça obriga Copel a melhorar fornecimento de energia na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Ministério Público do Paraná conseguiu uma decisão liminar que obriga a Companhia Paranaense de Energia (Copel) a garantir o fornecimento adequado de energia elétrica em Bocaiúva do Sul, município da Região Metropolitana de Curitiba. A medida judicial é resultado de uma ação civil pública movida pela Promotoria de Justiça local, após investigação que identificou diversas falhas no serviço prestado pela concessionária.

A Promotoria iniciou o procedimento depois de receber inúmeras reclamações sobre interrupções e oscilações no fornecimento de energia na cidade. A apuração comprovou que as quedas de energia são frequentes, mesmo em condições climáticas normais, causando sérios transtornos à população.

Os problemas afetam diretamente o funcionamento de serviços públicos essenciais, principalmente unidades de saúde e instituições de ensino. Além disso, moradores e comerciantes relatam danos em equipamentos eletrônicos, perda de produtos perecíveis e paralisação de atividades empresariais, gerando prejuízos econômicos significativos.

Com a decisão liminar, a Copel tem agora 90 dias para apresentar um plano de ação detalhado, que deve incluir cronograma de investimentos, manutenção e reparos na rede elétrica da região. A empresa terá prazo máximo de 12 meses para executar integralmente o plano.

No mérito da ação, o Ministério Público solicita que a concessionária seja obrigada a modernizar toda a rede elétrica de Bocaiúva do Sul. A Promotoria também pede indenização de R$ 2 milhões por danos morais coletivos, em razão das falhas constantes na prestação do serviço essencial.

Em nota enviada para a Tribuna do Paraná nesta segunda-feira (02/03), a Copel informou que ainda não foi intimada da decisão. “Assim que for oficialmente notificada, a companhia analisará o teor da determinação e adotará todas as providências cabíveis”, esclareceu a assessoria de imprensa da concessionária.