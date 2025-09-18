Obras no Contorno Norte causam interdições na Grande Curitiba nesta sexta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta sexta-feira (19), obras realizadas pela Concessionária Via Araucária vão provocar interdições nas passagens entre alguns bairros de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), que cruzam a PR-418, o Contorno Norte. As intervenções fazem parte do projeto de ampliação da rodovia e têm previsão de conclusão para abril de 2026.

De acordo com a concessionária, a interdição não irá impactar no tráfego entre bairros de Curitiba.

Serão iniciadas as intervenções no km 10.920 da PR-418. Durante o período de obras, haverá interdição total da passagem superior, que afetará diretamente a ligação entre a Rua Elísio Ferreira do Nascimento e Rua Jacob Klaine, tanto para condutores como para pedestres.

Obras da Concessionária Via Araucária causam alterações no trânsito do Contorno Norte. Foto: Prefeitura Curitiba

Durante a execução das obras, as ruas até a travessia não serão bloqueadas, no entanto, não será possível transpassar sobre o viaduto. Os motoristas deverão utilizar os seguintes caminhos alternativos:

Sentido Loteamento Marinoni: Os condutores devem seguir pela Rua Jacob Klaine, acessar a Rua Miguel Krizanoski, em seguida a Rua Justo Manfron e posteriormente a Rua José Kleina, que permite o acesso ao Loteamento Marinoni.

Para acessar a Rua Jacob Klaine, saindo do loteamento Marinoni: Os motoristas devem realizar o mesmo percurso do desvio mencionado, em sentido inverso.