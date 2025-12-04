Nesta quinta!

Obras no Contorno Leste fecham alças de acesso e bloqueiam faixa da BR-116

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Assessoria De Imprensa Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 04/12/25 15h14
acessos no contorno leste terão bloqueios para obras
Foto: Divulgação Autopista Litoral Sul

As obras de manutenção de pavimento na BR-116, no trecho do Contorno Leste, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), continuam nesta quinta-feira (04/12).

Realizada pela Autopista Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho, a intervenção está programada para ocorrer das 22h às 6h, com o bloqueio da faixa da direita entre os kms 103 e 102, no sentido Norte.

Alças de acesso do Contorno Leste serão fechadas para obras

Para garantir a segurança durante a execução dos trabalhos, duas alças de acesso também serão fechadas:

• 103B – sentido Norte
• 614B – sentido Sul

+ Leia mais

Durante o período da intervenção, os motoristas devem trafegar com atenção redobrada, respeitar a sinalização e considerar rotas alternativas. Informações sobre as condições de tráfego podem ser consultadas nos canais oficiais de atendimento da Autopista Litoral Sul.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna