Obras no Contorno Leste fecham alças de acesso e bloqueiam faixa da BR-116

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As obras de manutenção de pavimento na BR-116, no trecho do Contorno Leste, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), continuam nesta quinta-feira (04/12).

Realizada pela Autopista Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho, a intervenção está programada para ocorrer das 22h às 6h, com o bloqueio da faixa da direita entre os kms 103 e 102, no sentido Norte.

Alças de acesso do Contorno Leste serão fechadas para obras

Para garantir a segurança durante a execução dos trabalhos, duas alças de acesso também serão fechadas:

• 103B – sentido Norte

• 614B – sentido Sul

Durante o período da intervenção, os motoristas devem trafegar com atenção redobrada, respeitar a sinalização e considerar rotas alternativas. Informações sobre as condições de tráfego podem ser consultadas nos canais oficiais de atendimento da Autopista Litoral Sul.