Novo posto de GNV é inaugurado na BR-116 em Campina Grande do Sul

Um novo posto de Gás Natural Veicular (GNV) foi inaugurado nesta quarta-feira (4) na BR-116, em Campina Grande do Sul, Paraná. O Posto Pelanda Caraguatá, localizado no Km 68 sentido Curitiba, é resultado de uma parceria entre a Companhia Paranaense de Gás (Compagas) e a Rede Pelanda, com o objetivo de reduzir emissões de carbono no transporte rodoviário.

O empreendimento, que contou com investimentos de R$ 3,5 milhões da Compagas e R$ 2 milhões do posto, está estrategicamente posicionado para atender caminhoneiros que transitam entre São Paulo, Santa Catarina, Paranaguá e o interior do Paraná. A expectativa é que a maior parte do volume de gás comercializado seja destinada a veículos pesados.

A nova unidade conta com um dispenser de alta vazão exclusivo para caminhões e ônibus, garantindo rapidez e eficiência no abastecimento, além de outro voltado para automóveis e utilitários. O posto funcionará 24 horas por dia, sete dias por semana, reforçando a integração logística entre os estados do Sul e Sudeste.

Com esta inauguração, a Compagas amplia sua rede para 34 postos de GNV no estado, sendo 13 deles adaptados para atendimento de veículos pesados. A iniciativa faz parte do Projeto Corredores Sustentáveis, lançado pela companhia em 2020, que visa mapear as principais vias do estado para implantação de infraestrutura de abastecimento de gás natural e biometano.

O projeto está alinhado à Lei Federal nº 14.993/2024 (Combustível do Futuro) e ao Decreto nº 12.614/2025, que regulamentam o Programa Nacional de Descarbonização e a emissão do Certificado de Garantia de Origem do Biometano (CGOB). Essas medidas visam assegurar a rastreabilidade e comprovação da origem renovável do combustível, contribuindo para a redução das emissões de carbono no setor de transportes.