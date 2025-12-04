Circuito Caminhos do Paraná inicia 5ª etapa com roteiro no litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A 5ª etapa do Circuito Caminhos do Paraná começa nesta quinta-feira (04) e vai até 13 de dezembro, percorrendo 10 municípios da Região Metropolitana de Curitiba e do litoral paranaense. O evento contará com 25 trailers e motorhomes, conduzidos por 50 entusiastas do turismo sobre rodas, que levarão atrações culturais e musicais gratuitas às comunidades visitadas.

O roteiro inclui Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Morretes, Antonina, Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba, Tijucas do Sul e São José dos Pinhais. Esta etapa elevará para 50 o número total de municípios percorridos desde o início do circuito em maio deste ano.

Nas quatro edições anteriores, o evento impactou mais de 4 milhões de pessoas e movimentou cerca de R$ 2 milhões nas economias locais. O circuito visa promover o turismo sobre rodas no Paraná, incentivando municípios a investirem em estruturas e profissionais qualificados para atender esse público.

O Circuito Caminhos do Paraná é uma iniciativa que busca divulgar os atrativos turísticos do estado e fortalecer o segmento de campismo e caravanismo. A ação proporciona uma experiência única aos participantes e contribui para o desenvolvimento turístico das regiões visitadas.