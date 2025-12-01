Contorno Leste tem interdições na noite desta segunda para obras de pavimento

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um trecho do Contorno Leste, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), recebe obras de manutenção de pavimento entre a noite desta segunda-feira (01/12) e manhã de terça-feira (02/12).

De acordo com a Autopista Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho, as obras na BR-116 ocorrem das 21 horas às 6 horas.

As intervenções são no sentido Norte, em dois pontos distintos:

• Do km 106 ao km 105 – faixa 1 (faixa da esquerda)

• Do km 102 ao km 101 – faixa 2 (faixa da direita), incluindo a alça de acesso à marginal

A concessionária orienta que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pelo trecho, respeitem a sinalização e reduzam a velocidade na aproximação das áreas em obras.

Os trabalhos podem ser cancelados em caso de condições climáticas desfavoráveis. Para mais informações sobre as condições de tráfego, os usuários podem entrar em contato pelos canais oficiais da concessionária: 0800 725 1771, Twitter @Arteris_ALS e site.