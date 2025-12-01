Detran-PR alerta sobre golpes usando programa CNH Social no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) emitiu um alerta sobre golpes que utilizam o programa CNH Social para atrair vítimas. Criminosos estão usando e-mails, SMS e aplicativos de mensagens para obter dados pessoais e solicitar depósitos financeiros de pessoas interessadas no programa.

O Detran-PR esclarece que não entra em contato direto com a população para buscar candidatos ao CNH Social, nem cobra qualquer tipo de taxa. A gratuidade é garantida em todas as etapas do processo de obtenção da habilitação para os beneficiários do programa.

O programa CNH Social, estabelecido por lei em novembro, deve iniciar nas próximas semanas na modalidade Habilita, voltada à primeira habilitação nas categorias A, B e AB. O público-alvo são paranaenses com renda familiar mensal de até três salários mínimos (R$ 4.554,00).

Como se proteger e se preparar para o programa

Para evitar cair em golpes, o Detran-PR recomenda não clicar em links suspeitos, não fornecer dados pessoais a estranhos e não fazer pagamentos ou transferências. As informações oficiais sobre o programa serão divulgadas apenas nos canais oficiais do Detran-PR e no portal da CNH Social, que terá o domínio “pr.gov.br”.

Os interessados em participar do programa já podem se preparar providenciando a documentação necessária, como o cadastro no CadÚnico e a comprovação de residência no Paraná nos últimos 12 meses. Para se inscrever no CadÚnico, basta procurar o CRAS mais próximo com documentos de identificação e comprovantes de moradia e renda de todos os membros da família.

A expectativa é que o primeiro edital com 5 mil vagas seja publicado ainda em 2025, para início das aulas em 2026. O programa isenta os beneficiários de todas as taxas relacionadas à obtenção da CNH, com um investimento anual previsto de R$ 2,8 milhões, custeado pelo Detran-PR.