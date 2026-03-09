Obras na BR-376 e BR-116 provocam bloqueios na noite desta segunda no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A concessionária Arteris Litoral Sul realizará serviços de manutenção do pavimento nas rodovias BR-376 e BR-116, em Curitiba e no Litoral do Paraná, na noite desta segunda-feira (09/03). As intervenções envolvem fresagem e recomposição do asfalto.

De acordo com informações da concessionária, os reparos estão programados das 22 horas às 6 horas nos seguintes locais:

BR-376 , em Guaratuba , no litoral do Paraná: do km 663 ao km 664, com bloqueio alternado de faixas, iniciando pela faixa da esquerda e posteriormente pela faixa da direita.

, em , no litoral do Paraná: do km 663 ao km 664, com bloqueio alternado de faixas, iniciando pela faixa da esquerda e posteriormente pela faixa da direita. BR-116, no Contorno Leste de Curitiba: do km 100 ao km 97, com bloqueio da faixa da direita.

Durante a execução dos trabalhos ao menos uma faixa permanecerá liberada para o tráfego. A concessionária orienta que os motoristas redobrem a atenção à sinalização e respeitem os limites de velocidade ao passar pelas áreas em obras.

Bloqueio total programado na BR-116 em Curitiba

Outra intervenção na BR-116, em Curitiba, também está programada para a noite desta segunda-feira (09/03). A partir das 23 horas, haverá bloqueio total da rodovia no km 121, no sentido sul, para a retirada de uma carga de carreta acidentada.

A interdição deve durar cerca de 1h30, podendo sofrer alterações conforme as condições climáticas. Motoristas devem redobrar a atenção e, sempre que possível, programar o deslocamento para evitar o período da intervenção.