Região sul de Curitiba terá novo posto do Corpo de Bombeiros

A Prefeitura de Curitiba anunciou a construção do 10º posto do Corpo de Bombeiros na cidade, que será localizado na Regional Tatuquara. O novo quartel atenderá uma população de cerca de 103 mil habitantes nos bairros Tatuquara, Campo de Santana e Caximba. A obra será financiada por uma emenda de R$ 15 milhões da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

O terreno de 3 mil metros quadrados para a construção foi cedido pela Prefeitura, em frente à Unidade de Saúde Dom Bosco, no Campo de Santana. A escolha do local visa melhorar o tempo de resposta dos atendimentos na região, que atualmente são realizados pelos quartéis do Bairro Novo e da CIC.

Segundo dados do Corpo de Bombeiros, em 2024 foram registradas mais de 4 mil ocorrências na área, representando cerca de 23% de todos os acionamentos em Curitiba. A previsão é que a obra seja concluída em novembro de 2027.

O coronel Emerson José Guimarães Ferreira, comandante do 1º Comando Regional de Bombeiro Militar, destacou a importância estratégica da localização: “Quanto mais estrategicamente os quartéis estiverem posicionados, menor será o tempo de resposta, o que para nós é muito importante. Hoje, o que mais limita esse tempo é o trânsito”.

A construção do novo posto atende a uma demanda antiga da população do extremo sul da cidade. Profissionais serão formados especificamente para atender a nova unidade, com previsão de conclusão do treinamento próxima à finalização da obra.