Curitiba ganha três novas instalações artísticas em comemoração aos 333 anos

Curitiba celebrará seu 333º aniversário com a inauguração de três novas instalações artísticas ao ar livre. O prefeito Eduardo Pimentel entregará as obras nos dias 12, 17 e 23 de março, incluindo um mural, uma escultura em mosaico e uma estátua de bronze.

A primeira entrega, em 12 de março, será a escultura em mosaico ‘Elo’, criada pela artista Patrícia Ono. A obra de 1,2m x 3,20m, que homenageia os 130 anos de amizade Brasil-Japão, será instalada na Praça do Japão, no bairro Água Verde. A peça combina elementos das culturas brasileira e japonesa, como a araucária, o pinhão e o crisântemo.

Em 17 de março, será inaugurado o mural ‘Largo da Ordem 360º’ do artista Simon Taylor. A obra em azulejos, com 5,20 metros de altura por 6,6 metros de largura, será instalada na lateral do casarão da papelaria Hupt, no Largo da Ordem. O mural apresenta uma vista aérea do núcleo histórico da cidade, com seus principais edifícios em perspectiva.

A última inauguração, em 23 de março, será a escultura em bronze em homenagem ao ex-prefeito Jaime Lerner. Criada pelo artista Elvo Benito Damo, a obra de 200 kg retrata Lerner sentado em um banco Toinoinoin, segurando um lápis e um caderno. A estátua será instalada no calçadão da Rua XV de Novembro, primeira via pública exclusiva para pedestres no Brasil, implantada por Lerner em 1972.

As novas instalações artísticas se somam a outras obras já existentes na cidade, como os painéis de Poty Lazzarotto na Travessa Nestor de Castro, contribuindo para enriquecer o patrimônio cultural e artístico de Curitiba.