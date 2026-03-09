Curitiba ativa três novos semáforos em cruzamentos esta semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Superintendência de Trânsito (Setran) de Curitiba colocará em operação três novos semáforos em cruzamentos da cidade nesta semana. A medida, definida após estudos técnicos, visa melhorar a segurança viária, facilitar a travessia de pedestres e organizar o fluxo de veículos nos locais.

Na terça-feira (10/3), dois semáforos serão ativados: às 10h no cruzamento das ruas Coronel João Alencar Guimarães e Frederico Muller, no Campo Comprido, e às 15h na esquina da Rua Guararapes com a Rua Professor Guido Straube, na Vila Izabel.

O terceiro equipamento entrará em funcionamento na quarta-feira (11/3) pela manhã, no cruzamento da Rua Celeste Tortato Gabardo com a Rua Nova Esperança, no Sítio Cercado.

Agentes de trânsito estarão presentes nos locais para orientar motoristas e pedestres durante o início da operação dos novos semáforos. A Setran recomenda que os usuários das vias fiquem atentos às mudanças para garantir um trânsito seguro nesses cruzamentos.