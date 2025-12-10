Obras na Av. Victor Ferreira do Amaral alteram trânsito na divisa com Pinhais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Motoristas que trafegam pela Avenida Victor Ferreira do Amaral, na divisa entre Curitiba e Pinhais, enfrentarão alterações no trânsito nesta quinta-feira (11/12). A mudança ocorre devido às obras de alteamento da linha de distribuição de energia elétrica no local.

No trecho entre as ruas Santa Helena (Pinhais) e Paulo Kissula (Curitiba), haverá um desvio do tráfego na pista sentido Pinhais-Curitiba. Os veículos serão direcionados para circular em uma faixa na pista do sentido Curitiba-Pinhais, que já está parcialmente bloqueada.

O desvio é necessário para a montagem do poste 18A, cuja fundação já foi concluída. A Copel programou o desligamento da linha de distribuição de alta tensão entre 9h e 16h. A rede de média tensão não será afetada.

Agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas. É possível que ocorram períodos de lentidão durante a execução da obra. Recomenda-se que os condutores planejem rotas alternativas, se possível, para evitar transtornos.