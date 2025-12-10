Oficinas Criativas: UFPR oferece 13 atividades culturais gratuitas em janeiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No mês de janeiro de 2026, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) terá mais uma edição do projeto Oficinas Criativas, iniciativa da Pró-reitoria de Extensão e Cultura (Proec). Abertas à toda a comunidade, interna e externa, as oficinas são gratuitas e abrangem diversas áreas culturais e artísticas.

O Oficinas Criativas na UFPR está na quarta edição. As oficinas são ministradas por estudantes da instituição e em diferentes campi da universidade em Curitiba, sob coordenação da Seção de Gestão Cultural da UFPR, da Coordenadoria de Cultura da Proec. Nesta edição, há uma atividade prevista em Matinhos, na UFPR Litoral.

As inscrições para participar das atividades devem ser realizadas por meio de formulário, que estará disponível a partir do dia 5 de janeiro. A programação contempla 13 oficinas, entre elas letramento cênico, discotecagem, criação de jogos e estudos teóricos sobre cinema. Veja a lista completa:

Letramento cênico para jovens e adultos – com Agnan Siqueira

– com Agnan Siqueira New Queer Cinema: uma discussão teórica – com O Ana e Lein Machado

– com O Ana e Lein Machado Práticas têxteis como laços de resistência – com Coletivo (H)eras

– com Coletivo (H)eras Oficina de discotecagem (DJ/mixagem) – com Ganesh Toresin

– com Ganesh Toresin Caminhando com a Ballroom – elementos do Vogue Femme – com Gior e Bambini Juicy Couture

– com Gior e Bambini Juicy Couture Caligrafia de rua – com Luiz Marcelo, André Roberto e Guilherme Braga

– com Luiz Marcelo, André Roberto e Guilherme Braga Humor gráfico: ilustrar piadas – com Julia Picles

– com Julia Picles Criação de jogos de aventura – com Besouro Narrando

– com Besouro Narrando Arte em concreto – com Leon Henrique Pereira

– com Leon Henrique Pereira Paleta rupestre: pigmentos naturais ancestrais – com Renan Peres

– com Renan Peres Corpo e poesia: autoescrituras do corpo em movimento – com Ana Villas Bôas

– com Ana Villas Bôas Olhos no céu, pés no chão: uma leitura materialista da Bíblia – com Antonio Dissenha

– com Antonio Dissenha Criação musical: o que (mais) a música pode ser? – com Marcelo Vitor

Mais informações sobre as oficinas, incluindo datas e locais, estão disponíveis neste link.

