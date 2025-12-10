Jovens de 15 a 19 anos têm última chance de vacina gratuita contra HPV

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Cerca de 21,5 mil jovens entre 15 e 19 anos em Curitiba têm até o final de dezembro para receber gratuitamente a vacina contra o HPV pelo SUS. Até o momento, apenas 1.605 pessoas nessa faixa etária buscaram a imunização nas unidades de saúde da capital.

A ampliação extraordinária da faixa etária visa proteger aqueles que não receberam a dose entre 9 e 14 anos, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. A vacina, que pode custar mais de mil reais por dose em clínicas particulares, está disponível gratuitamente nas salas de vacina do SUS.

O HPV (Papilomavírus Humano) é responsável pela infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo. Está associado ao desenvolvimento de quase todos os casos de câncer de colo de útero, além de outros tumores em homens e mulheres. A vacinação na infância e adolescência é considerada a melhor estratégia de prevenção.

Em 2025, Curitiba atingiu 100% de cobertura vacinal contra o HPV para a faixa etária de 9 a 14 anos, resultado de estratégias como busca ativa de faltosos e vacinação em escolas. Agora, o desafio é imunizar o público de 15 a 19 anos, majoritariamente masculino, considerado faltoso pelo Ministério da Saúde.

Os interessados podem verificar os locais de vacinação no site Imuniza Já Curitiba. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da imunização como forma de proteção duradoura contra doenças graves.