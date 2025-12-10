Vento forte faz aeronave que saiu de Curitiba arremeter

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem já pegou avião sabe como turbulências podem transformar uma viagem tranquila em momentos de apreensão. Foi exatamente isso que passageiros do voo 5037 da Azul enfrentaram na manhã desta quarta-feira (10/12), quando saíram de Curitiba com destino a Congonhas, em São Paulo.

A aeronave, que já enfrentava condições adversas desde a decolagem na capital paranaense, teve que arremeter ao se aproximar de Congonhas. O problema? Rajadas de vento que ultrapassavam 90 km/h na região metropolitana de São Paulo, tornando o pouso arriscado demais.

Com a impossibilidade de pousar no destino original, o voo foi desviado para o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, onde conseguiu aterrissar em segurança às 13h06.

“Segundo relatos de passageiros, a aeronave enfrentou turbulência desde a decolagem em Curitiba até a aproximação em São Paulo, onde precisou realizar uma arremetida em razão dos fortes ventos. Em seguida, o voo alternou para o Aeroporto Internacional de Viracopos, onde pousou sem intercorrências às 13h06”, disse, em nota, a concessionária Consórcio Aeroportos Brasil, que administra o Aeroporto Internacional de Viracopos.

Entre 9h45 e 14h40, outros nove voos com destino a São Paulo tiveram que ser desviados para Campinas devido às mesmas condições climáticas adversas – sete deles vinham de Congonhas e dois de Guarulhos.

Um dos passageiros do voo da Azul precisou de atendimento médico após o pouso em Viracopos, mas felizmente recebeu alta por volta das 15h, acompanhado por um colega de viagem.

Enquanto Viracopos seguiu operando normalmente, Congonhas sofreu com cancelamentos massivos. De acordo com a Aena, concessionária que administra o aeroporto paulistano, até as 16h15 desta quarta-feira haviam sido canceladas 45 chegadas e 48 partidas.

Os cancelamentos foram resultado de decisões operacionais das companhias aéreas, determinações do controle de tráfego aéreo e ajustes necessários na malha aérea – tudo por conta das condições meteorológicas extremas.

“A Aena recomenda que os passageiros com viagens programadas entrem em contato com as companhias aéreas para saber a situação do seu voo”, orienta a concessionária em nota.