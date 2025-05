Obras em canaleta vão bloquear cruzamento em Curitiba a partir desta segunda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O cruzamento da Avenida Florianópolis com a Rua Engenheiro Costa Barros, no bairro Cajuru, em Curitiba, será bloqueado para obras de pavimentação em concreto da canaleta exclusiva do transporte coletivo, a partir das 9 horas desta segunda-feira (12).

A obra faz parte do conjunto de obras do novo BRT Leste/Oeste. A previsão de término neste trecho é no dia 12 de junho.

Opções de desvios no bairro Cajuru

Os motoristas que trafegam pela Avenida Florianópolis no sentido bairro e desejam atravessar a Engenheiro Costa Barros deverão virar à direita na Rua Paulo de Frontin ou na Rua José Fabiano Barcik, seguindo até a Sebastião Marcos Luiz. A partir dali, devem virar à esquerda na Rua Capitão Guilherme Bianchi para então retornar à Avenida Florianópolis após o bloqueio.

Para quem segue pela Avenida Florianópolis em direção à BR-277, a orientação é virar à esquerda na Rua Capitão Guilherme Bianchi ou na Rua Aracaju, acessando a Rua Niterói. Depois, é possível seguir pela Rua José Fabiano Barcik ou Paulo de Frontin, contornando a interdição.

O local estará sinalizado com barreiras, cones, cavaletes e placas para orientar motoristas. A passagem de pedestres e ciclistas será preservada, com a instalação de cerquites de isolamento.