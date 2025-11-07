Obras do BRT interditam rua no Centro de Curitiba até segunda-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Rua João Negrão, na quadra entre as avenidas Visconde de Guarapuava e Sete de Setembro, no Centro de Curitiba, será bloqueada a partir das 8 horas deste sábado (08/11).

A interdição será necessária para a realização de obras no local e permanecerá até às 5 horas de segunda-feira (10/11), quando o trecho será totalmente liberado para o tráfego, garantindo a fluidez dos veículos pela manhã.

O acesso ao trecho bloqueado da João Negrão será permitido apenas para moradores e funcionários dos estabelecimentos comerciais.

Durante o período das obras, a Secretaria de Defesa Social e Trânsito (SMDT) orienta os condutores a redobrarem a atenção na região e seguirem a sinalização instalada no local. A sinalização e manutenção são de responsabilidade da empresa executora da obra.

Obras do BRT Leste/Oeste

O projeto do novo BRT Leste/Oeste faz parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba, que conta com financiamento internacional do New Development Bank (NDB) no valor de US$ 75 milhões.

Serão requalificados 20 km de infraestrutura para ônibus, com a reforma de 34 estações-tubo e cinco terminais – entre eles, novos equipamentos no Capão da Imbuia e no Campina do Siqueira. A modernização do sistema também prepara Curitiba para receber ônibus elétricos nos principais corredores de transporte.





