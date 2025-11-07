Trânsito bloqueado

Obras do BRT interditam rua no Centro de Curitiba até segunda-feira

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 07/11/25 16h28
Obras na Rua João Negrão,no Centro de Curitiba
Desenho do projeto das obras na Rua João Negrão. Foto: Divulgação | Prefeitura de Curitiba

A Rua João Negrão, na quadra entre as avenidas Visconde de Guarapuava e Sete de Setembro, no Centro de Curitiba, será bloqueada a partir das 8 horas deste sábado (08/11).

A interdição será necessária para a realização de obras no local e permanecerá até às 5 horas de segunda-feira (10/11), quando o trecho será totalmente liberado para o tráfego, garantindo a fluidez dos veículos pela manhã.

O acesso ao trecho bloqueado da João Negrão será permitido apenas para moradores e funcionários dos estabelecimentos comerciais.

+ Leia mais

Durante o período das obras, a Secretaria de Defesa Social e Trânsito (SMDT) orienta os condutores a redobrarem a atenção na região e seguirem a sinalização instalada no local. A sinalização e manutenção são de responsabilidade da empresa executora da obra.

Obras do BRT Leste/Oeste

O projeto do novo BRT Leste/Oeste faz parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba, que conta com financiamento internacional do New Development Bank (NDB) no valor de US$ 75 milhões.

Serão requalificados 20 km de infraestrutura para ônibus, com a reforma de 34 estações-tubo e cinco terminais – entre eles, novos equipamentos no Capão da Imbuia e no Campina do Siqueira. A modernização do sistema também prepara Curitiba para receber ônibus elétricos nos principais corredores de transporte.



Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna