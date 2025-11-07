Curitiba pode permitir embarque de bicicletas e patinetes em ônibus, mas com um detalhe

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Câmara Municipal de Curitiba analisa um projeto de lei que promete transformar a relação entre ciclistas, usuários de patinetes e o transporte coletivo da capital. A proposta, de autoria da vereadora Laís Leão (PDT), busca autorizar o embarque desses meios de mobilidade ativa nos ônibus da cidade, ampliando as alternativas de deslocamento sustentável para os curitibanos.

A ideia modifica a lei municipal 12.597/2008, que organiza o sistema de transporte coletivo, incluindo esse direito entre as garantias dos usuários. Para equilibrar a novidade com o conforto de todos os passageiros, a proposta estabelece horários específicos para o embarque: das 10h01 às 15h59 e das 19h01 às 5h59 em dias úteis e vésperas de feriados. Já nos finais de semana e feriados, a permissão valeria em qualquer horário.

A proposta também prevê a possibilidade de cobrança adicional à tarifa para o transporte desses equipamentos, conforme regulamentação específica a ser definida. “Ao permitir o transporte de bicicletas e outros meios de mobilidade ativa nos ônibus, o Município avança na concretização desta visão de integração e liberdade de escolha modal, ampliando as alternativas de deslocamento urbano sustentável”, acrescenta a autora da justificativa da matéria (005.00593.2025).

O projeto, protocolado em 14 de agosto, aguarda manifestação do Executivo, seguindo parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Se aprovado pelos vereadores e receber a sanção do prefeito, a lei entrará em vigor assim que for publicada no Diário Oficial do Município.

A medida representa um passo importante para a integração entre diferentes modais de transporte em Curitiba, cidade que já foi referência em mobilidade urbana e agora busca acompanhar tendências mundiais de deslocamento sustentável.