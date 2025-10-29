Obras da Sanepar podem deixar bairros de Curitiba sem água nesta quarta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Sanepar realiza, na manhã desta quarta-feira (29/10) obras de reparo na tubulação da rede de abastecimento na região Oeste de Curitiba. Por causa do serviço, moradores dos bairros Santo Inácio e Cidade Industrial de Curitiba (CIC) podem enfrentar interrupção no fornecimento de água ao longo do dia.

Segundo a Sanepar, a intervenção é necessária para melhorar a rede e garantir a segurança do sistema de distribuição. Durante o período das obras, o abastecimento será suspenso temporariamente. A previsão é de que a normalização aconteça de forma gradativa a partir da noite desta quarta-feira, com a recuperação completa do sistema ao longo da madrugada, dependendo do consumo.

A companhia recomenda uso racional da água enquanto durar a interrupção. A orientação é priorizar o consumo para atividades essenciais, como preparo de alimentos e higiene pessoal, e evitar o desperdício com tarefas como lavar carros ou calçadas.

O impacto será maior em imóveis que não possuem caixa-d’água. Conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada residência deve contar com reservatório de, no mínimo, 500 litros, quantidade suficiente para abastecer uma família de até quatro pessoas por 24 horas.

Sem água após o prazo? Reclame!

Caso o abastecimento não seja restabelecido após o prazo informado, o cliente pode entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115 (ligação gratuita, disponível 24 horas). É necessário ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.

Outras informações sobre interrupções no fornecimento ou andamento das manutenções podem ser consultadas pelo aplicativo Sanepar Mobile, no portal Minha Sanepar ou no site oficial da companhia, no menu Para Clientes.