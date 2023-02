Os passageiros que utilizam o Terminal Boqueirão precisam ficar atentos nesse fim de semana porque, por conta de obras, alguns acessos serão bloqueados. A Urbanização de Curitiba (Urbs) informa que no sábado (4) e domingo (5) será bloqueado o primeiro acesso do terminal (Rua Maestro Carlos Frank), contíguo à caixa d’água. No mesmo período, será suspensa a operação da estação-tubo na parte frontal do terminal (Rua Pastor Carlos Frank).

O bloqueio afeta o embarque nas linhas 507 – Sítio Cercado (horário), 513 – Hauer/Boqueirão, 528 – Boqueirão/Pinheirinho, 531- Sta. Inês, 532 – Jd. Paranaense, 533 – E. Veríssimo/Pantanal e 545 – Trabalhador. A Urbs vai manter fiscais no terminal para orientar os passageiros a utilizar a parte funcional da plataforma.

A interdição é para o avanço das obras de implantação de uma bacia de contenção de cheias, sob o estacionamento, com capacidade de reter até 510 mil litros de água. A intervenção de macrodrenagem é da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), a partir do programa Curitiba Contra Cheias, para prevenir alagamentos na região.