Obra prevê novo asfalto em seis bairros de Curitiba; O seu está na lista?

Ruas de seis bairros de Curitiba vão ganhar novo asfalto nos próximos dias. Santa Felicidade, Butiatuvinha, Barreirinha, Boa Vista, Bacacheri e Bairro Alto serão beneficiados com quase 7 km de pavimentação renovada, segundo anúncio da prefeitura de Curitiba.

O projeto, coordenado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), faz parte de um plano para 500 km de vias em quatro anos. Só no primeiro semestre deste ano, mais de 88 km de novo asfalto foram aplicados em 213 intervenções pela cidade.

Luiz Fernando Jamur, secretário municipal de Obras Públicas, destaca o impactono cotidiano dos curitibanos. “Estamos recuperando ruas que já estavam com o asfalto desgastado, que não suportavam mais o tráfego e precisavam das intervenções”, afirma.

A Rua Rosa Trevisan, em Santa Felicidade, é a primeira contemplada neste lote. As obras, iniciadas na última segunda-feira (8), devem ser finalizadas até o fim da próxima semana, se o clima permitir. O trecho de 501 metros entre as ruas Ângelo Mazzarotto e Ângelo Pianaro receberá uma completa renovação.

O método utilizado nas intervenções é o de reciclagem, uma técnica inovadora que transforma vias desgastadas em pavimentos renovados e mais resistentes. O processo envolve a retirada da camada danificada, o reaproveitamento do material triturado como base e a aplicação de duas novas camadas de asfalto.

Durante as obras, as vias terão bloqueio parcial, garantindo sempre a passagem de moradores e do transporte coletivo.

Critérios de Seleção

A escolha das ruas beneficiadas pelo programa segue critérios específicos. Priorizam-se vias com equipamentos públicos, como unidades de saúde e escolas, além daquelas que servem de ligação entre bairros e fazem parte do itinerário do transporte coletivo. Também são consideradas as solicitações da população feitas através do canal 156 e do programa Fala Curitiba.

Esta nova etapa do programa de manutenção viária reafirma o compromisso da Prefeitura de Curitiba com a melhoria contínua da infraestrutura urbana, promovendo uma cidade mais acessível e confortável para todos os seus habitantes.

