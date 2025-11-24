Atenção!

Obra deixa moradores de bairro de Curitiba sem água nesta terça (25/11)

Por Julia Moreira Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 24/11/25 10h07
A Sanepar programou para esta terça-feira (25/11) uma obra de interligação da rede de abastecimento no bairro Cajuru. Para executar o serviço, será necessário interromper temporariamente o fornecimento de água. Moradores da região podem perceber falta de água ou oscilações na pressão ao longo do dia.

A intervenção está prevista para começar às 8h30. A companhia estima que o abastecimento seja retomado gradualmente ao longo da noite. As residências sem caixa d’água serão as mais afetadas, já que podem ficar sem água por mais tempo até a normalização completa do sistema.

Durante a obra, a orientação é economizar. A Sanepar recomenda priorizar o uso da água para alimentação e higiene pessoal. Atividades que exigem maior consumo, como lavar veículos, calçadas ou áreas externas, devem ser adiadas até a regularização total do fornecimento.

Sem água após o prazo? Reclame!

Caso o abastecimento de água não seja restabelecido dentro do prazo previamente informado, o cliente poderá entrar em contato com a Sanepar por meio do telefone 0800 200 0115, que oferece ligação gratuita e está disponível vinte e quatro horas por dia. Para agilizar o atendimento, é importante ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.

Outras informações detalhadas sobre interrupções no fornecimento ou o andamento das manutenções podem ser consultadas de forma prática pelo aplicativo Sanepar Mobile, no portal Minha Sanepar ou no site oficial da companhia.

