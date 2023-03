Obituário: lista dos falecimentos desta quarta-feira em Curitiba

Abrão Theodoro, 58 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Jovino Theodoro e Geni Bedenor. Sepultamento ontem.

Adair José dos Santos, 55 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Alair José dos Santos e Sebastiana M J dos Santos. Sepultamento ontem.

Almiro de Paula, 99 anos. Filiação: João de Paula e Maria de Paula. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Rua Carlos Essenfelder 2615 Boqueirão CuritibaPR.

Anderson Fabiano Ribeiro do Amaral, 48 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Nelson Francisco Ribeiro do Amaral e Olivina Ribeiro do Amaral. Sepultamento ontem.

Antônio Lenartevicz, 73 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Francisco Lenartevicz e Justina Lenartevicz. Sepultamento ontem.

Antônio Nogueira dos Santos, 78 anos. Profissão: policial militar. Filiação: João Nogueira dos Santos e Otília Dias de Moura. Sepultamento ontem.

Aparecido Soares dos Santos, 69 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: José dos Santos Sobrinho e Pedrina Soares dos Santos. Sepultamento ontem.

Arnoldo Gonçalves de Oliveira, 79 anos. Profissão: técnico eletrotécnica. Filiação: Frederico Gonçalves de Oliveira e Júlia Jungles de Oliveira. Sepultamento ontem.

Ary Teodoro Correia, 83 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Guilherme Correia e Angelica Correia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Água Verde.

Ataide Ferreira Reinhard, 85 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Benjamim Reinhard e Maria Madalena Ferreira. Sepultamento ontem.

Cláudia Rodrigues, 56 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Ahemar Rodrigues e Matilde de Souza Rodrigues. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Everaldo Bueno da Chaga, 52 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Oscar Bueno da Chaga e Otília da Silva Chaga. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Gabrieli Coelho Dubinski, 14 anos. Profissão: estudante. Filiação: Dirceu Dubinski e Roseli Pavilaky Coelho. Sepultamento ontem.

Gervano Lourenço de Andrade, 52 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alceu Lourenço de Andrade e Marilde Terezinha de Andrade. Sepultamento ontem.

Gustavo Evaristo, 31 anos. Profissão: maitre. Filiação: Sônia Cristina Rocha. Sepultamento ontem.

Iraci Soares da Silva, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geraldo Soares de Alemida e Amélia Gonçalves da Silva. Sepultamento ontem.

Irene Zavadinack, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Krzyzanowski e Júlia Krzyzanowski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Paroquial do Abranches.

João Carlos Gerber, 67 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Jorge Gerber e Doralice Taborda Gerber. Sepultamento ontem.

João Mateus Lazzarotto, 67 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Gildo Lazzarotto e Catharina Buzzatto Lazzarotto. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Monte Berico // Boa Vista.

Jonathas Bueno da Silva, 26 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Daniel Bueno da Silva e Iara Maria de Souza. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Mortuária de Weissopolis PinhaisPR.

Jorge Luiz Sacerdote, 71 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Walter Sacerdote e Ernestina Sacerdote. Sepultamento ontem.

José Epalito Paraizo da Silva, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Paraizo da Silva e Angelina Paraiszo da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Joseli de Cássia da Costa Borato, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Cipriano da Costa e Olga Sagal da Costa. Sepultamento ontem.

Juliano Rudnick, 39 anos. Profissão: gerente comercial. Filiação: Braulio Rudnick e Isalete Urbainski Rudnick. Sepultamento hoje, Crematório Catarinense / Santa Catarina, saindo da Capela Dona Francisca / São Bento do Sul.

Júlio Kenzo Okamoto, 87 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Issamu Okamoto e Natsu Okamoto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Jurema de Fátima de Miranda, 57 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: David Gonçalves da Costa e Maria Odete Franco da Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Leila Maria de Oliveira, 62 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Noil Duarte de Oliveira e Ema Lopes Duarte. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Lúcia Heisen, 76 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Augusto Pedro Kniess e Florenca Kniess. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja CICCuritibaPR.

Luiz Domingos Barbosa, 64 anos. Profissão: coletor(a). Filiação: Domingos Satilio Barbosa e Orelina Josefa da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Marceia Poliser da Silva, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Balcino José da Silva e Antônia Poliser. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão, Curitiba(PR).

Maria Basem, 101 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Romaniuk e Júlia Romaniuk. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Maria Ivete Ferreira de Souza, 64 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João Ferreira de Souza e Maria José Veloso de Souza. Sepultamento ontem.

Nagiba Salomão Gariba, 94 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Elias Salomão e Ramza Cecyn Salomão. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Antonina.

Neiva Maria Vieira dos Santos, 71 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Albino Ribatski e Judith Chaves Ribatski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

Nilton José Nunes, 57 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Manoel Francisco Nunes e Aparecida Maria Ramos Nunes. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Colônia Faria ColomboPR.

Noêmia Kuhl Svoboda, 88 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Walfrido Kuhl e Rosália Bammgartner Kuhl. Sepultamento ontem.

Orlando Vitoldo Danielewicz, 104 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Tadeu Danielewicz e Palmira Danielewicz. Sepultamento ontem.

Pedro Osvair de Souza, 75 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio de Souza e Rosa Carvalho de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Reginaldo Barbosa de Almeida, 57 anos. Profissão: servente. Filiação: Francisco Barbosa de Almeida e Leonilda Profeta de Almeida. Sepultamento ontem.

Roberto Tomaz, 70 anos. Profissão: engenheiro(a) agrônomo. Filiação: Francisco Tomaz e Sílvia Monteiro Tomaz. Sepultamento ontem.

Rosimar Moraes Pereira de Borba, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lauro Domingues Pereira e Adenair Moraes Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo de Igreja Evangelho Quadrangular no Campo Comprido – Curitiba -PR.

Thaciane Cristina Pereira Barros, 39 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Aparecido de Barros e Maria Aparecida Pereira Ribas. Sepultamento ontem.

Valter Martinazzo, 70 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Luiz Martinazzo e Vicenca Martinazzo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Vilma Terezinha de Christo, 49 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Domingos de Christo e Teresinha Correia de Christo. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial de Campo Magro, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

Waltraud Krueger, 74 anos. Profissão: secretária. Filiação: Bruno Krueger e Erna Krueger. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Igreja Luterano no Boqueirão.

Zelli de Castro Barbosa, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carmelinda de Castro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão, Curitiba(PR).