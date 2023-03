Adavilson Paz, 43 anos. Filiação: Sebastião Moreira Vaz e Josefina Veloso Paz. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cem. Municipal de Campo Magro, saindo da Capela Cemitério Municipal de Campo Magro.

Adelmo Mário Michelotto, 82 anos. Profissão: motorista. Filiação: Affonso Michelotto e Maria Carolina Michelotto. Sepultamento ontem.

Alair Mercedes da Costa Gonçalves, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco José da Costa e Rita Mercedes. Sepultamento ontem.

Amadeu de Jesus Atanasio, 91 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Atanasio e Durvalina Maria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Ana Júlia Monte Tzezak, 13 anos. Profissão: estudante. Filiação: Casemiro Tzezak e Lucivania Armelinda Monte Tzezak. Sepultamento hoje, (Balsa Nova) Cemitério Municipal de Balsa Nova -PR, saindo da Capela Igreja Adventista.

Antônio Pedro Vieira, 69 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Joaquim Vieira e Maria Delurdes Vieira. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Municipal de Campo Largo -PR, saindo de Igraja Batista Mercurio Curitiba -PR.

Armando de Souza Couto, 91 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Francisco Couto e Rosa de Souza Mcouto. Sepultamento ontem.

Cândida de Lara Nader, 93 anos. Filiação: Francisco Ferreira de Lara e Joana Rodrigues de Lara. Sepultamento hoje, Cemitério Conceição Itaiacoca, saindo da Capela Cemitério Conceiçao Itaiacoca.

Carla Franciele Pampuch Sampaio, 41 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leônidas Sampaio e Neide Pampuch. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo de Igreja Deus Salvação Xaxim CurtibaPR.

Carlos Roscoche, 83 anos. Profissão: conferente. Filiação: José Roscoche e Leonor Roscoche. Sepultamento ontem.

Célia Regina de Souza, 54 anos. Profissão: telemarketing. Filiação: Pedro Olivir de Souza e Etelvina Terezinha Alcorte de Souza. Sepultamento ontem.

Cezarina Cordeiro de Faria, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leopoldo C dos Santos e Espirituosa C dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Mortuária São Leopoldo Mandic – Cic.

Crislaine dos Santos de Araújo, 30 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Elio Correa de Araújo e Cleide Alves dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Donizete Guimarães, 66 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Mário Barreto Guimarães e Maria Madalena de Carvalho. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Ednaldo Seehagen, 65 anos. Filiação: Mongold Seehagen e Regina Morgado Seehagen. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Avivamento Biblico – Boqueirão.

Eny Garcez Colnaghi, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Correa Garcez e Amália Ferreira Garcez. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Esmeralda Alves Ramos, 83 anos. Filiação: Osmar Alves da Costa e Maria Gomes da Costa. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Associação Vila Militar (Curitiba).

Felício Camati Neto, 67 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Felício Camati Júnior e Rosa dos Santos Camati. Sepultamento ontem.

Francisca Kurpiel, 72 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Antônio Adanski e Vitória Adanski. Sepultamento ontem.

Francisco Lantmann Netto, 98 anos. Profissão: militar. Filiação: João Lantmann e Maria de Jesus Lantmann. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Luto Curitiba.

Honório de Morais Gonçalves, 70 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Pedro Amâncio Gonçalves e Angelina Alves de Morais. Sepultamento ontem.

Jacira Batista, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Milo Maia e Maria dos Anjos. Sepultamento ontem.

Jacira Siqueira Guimarães, 80 anos. Filiação: Hypolito Alves de Siqueira e Angelina Alves de Siqueira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2 Cemitério Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

João Gustavo de Morais de Souza, 23 anos. Filiação: Helcio José de Souza e Joycemari Siqueira de Morais. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

José Aparecido da Silva, 77 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Levino Lúcio da Silva e Benedita Conceição da Silva. Sepultamento ontem.

José Cordeiro de Matos, 81 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Alexandre Fordeiro de Matos e Clarinda Gonçalves de Matos. Sepultamento ontem.

José Luiz de Lima, 71 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Laurindo Luiz de Lima e Edilia Soares de Lima. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Josefina Garcia Luiz, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lázaro Garcia Rodrigues e Rita Aparecida de Jesus. Sepultamento ontem.

Júlio César de Paula Vieira, 36 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Agenor de Paula Vieira e Emília Martins Manegato. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cemitério Borda do Campo, saindo da Capela Municipal.

Laura da Rosa, 74 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Micheslau Sularewicz e Emília Sularewicz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Leonor Martins Bonardi, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Henrique Martins e Maria Ariza. Sepultamento ontem.

Levi Francisco do Espírito Santo, 63 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antoniop do Espírito Santo e Abegail do Espírito Santo. Sepultamento ontem.

Luan Rodrigues dos Santos, 1 mes(es). Filiação: Willian Rodrigues dos Santos e Chaiane Cordeiro da Silva Santos. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Adriana (Colombo).

Luiz Augusto Gonçalves, 71 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Nair Gonçalves. Sepultamento ontem.

Manoel Luís Zanini, 84 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Wilson Zanini e Ângela Poelho Zanini. Sepultamento ontem.

Maria Aparecda de Melo Marques das Neves, 65 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Antônio Pedro de Melo e Maria Aparecida de Melo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Maria Aparecida de Azevedo Diniz, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Januario Gualdino de Azevedo e Elza Alves de Azevedo. Sepultamento ontem.

Maria Augusta Araújo, 72 anos. Filiação: Olegário Saldanha de Araújo e Althazir de Araújo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 São Francisco de Paula.

Maria Esther Zapparoli, 72 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Alberto Zapparoli e Maria Ferreira Zapparoli. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Maria Graf Hamester, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Edvino Graf e Eduvirgens Graf. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Maria Slobodzian Lipka, 78 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Jacob Slobodzian e Francisca Slobodzian. Sepultamento ontem.

Maria da Luz Ferreira, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Constantino de Oliveira e Júlia Luíza Souza Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria da Luz Moreira Lima, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Damásio Moreira e Sofia Roquembauer Moreira. Sepultamento ontem.

Marli Xavier da Rocha, 52 anos. Filiação: Manoel Xavier da Rocha e Jardelina Xavier da Rocha. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de local a ser designado.

Nilson da Cruz Tavares, 33 anos. Profissão: motorista. Filiação: Afonso Correa Tavares e Jacirema da Cruz Sousa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Oswaldo Augustinhak, 80 anos. Profissão: comerciante. Filiação: André Augustinhak e Berta Augustinhak. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Municipal de Campo Largo -PR, saindo da Capela Vaticano Onix.

Ovande Murback Ferreira Soares, 80 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Constantino Ferreira Soares e Maria Murback Soares. Sepultamento ontem.

Renata Sichta Vitorino, 33 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: Jurandir Mariano Vitorino e Vera Beatriz Moreira Sichta Vitorino. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo de Memorial Luto Curtiba Sala Amburana CurtibaPR.

Robson da Silva Lima, 34 anos. Filiação: Jorge Carvalho da Silva Lima e Jussara Carvalho da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Rogério Nunes de Matos, 60 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Elias Pinheiro de Matos e Valdete Nunes. Sepultamento ontem.

Samuel Mendes, 41 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Erondi Mendes e Rosalina Dias de Castro. Sepultamento ontem.

Seloir Ribeiro, 58 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Iracema Ribeiro. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo de São Francisco ColomboPR.

Silvonei Maciel, 48 anos. Profissão: instalador(a). Filiação: Sílvio Maciel dos Santos e Neiva de Matos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Terezinha Demétrio de Lima, 68 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Antônio Demétrio e Vergínia Demétrio. Sepultamento ontem.

Thereza dos Santos Maria, 87 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Manoel Ferreira dos Santos e Helena Krinski dos Santos. Sepultamento ontem.

Therezinha Rosa Fornazari, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulino José da Rosa e Adelaide Fernandes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano – Turquesa.