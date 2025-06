Novos temporais atingem o Paraná neste fim de semana

A partir deste fim de semana, novos temporais devem atingir o Paraná. Apesar das chuvas, as temperaturas não devem voltar a cair. Em Curitiba, a mínima prevista para este sábado (14) é de 10 °C e, no domingo (15), de 12 °C, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). As máximas devem chegar perto de 18 °C.

Nesta semana, a massa de ar polar que provocava a queda nas temperaturas perdeu força gradualmente. No sábado (14), uma frente fria vinda do oceano trará temporais, mas com temperaturas amenas. A expectativa é de que essa frente se dissipe a partir de domingo (15).

“Deveremos ter, a partir do final da manhã e também no período da tarde, pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e também com possibilidade de ventos fortes, principalmente nas regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste do Estado”, explica Paulo Barbieri, meteorologista do Simepar.

Ao longo da próxima semana, as temperaturas continuarão amenas, com possibilidade de chuvas ao longo do dia. Também há previsão de aumento no volume de raios, especialmente nas áreas próximas à divisa com Santa Catarina.