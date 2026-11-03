Novos ônibus vão ampliar ligações entre cidades da Grande Curitiba

A cidade de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), recebeu 17 ônibus novos nesta terça-feira (3). Os veículos foram entregues pelo Governo do Paraná no Terminal Metropolitano Afonso Pena. O investimento foi de R$ 14,7 milhões.

A nova frota é composta por 16 ônibus convencionais e um articulado. Os veículos vão atender linhas que ligam São José dos Pinhais a Curitiba, Colombo, Pinhais, Piraquara e Fazenda Rio Grande, além de trajetos dentro do próprio município, como a conexão com o Aeroporto Internacional Afonso Pena.

Os ônibus contam com ar-condicionado, tomadas USB para recarga de celulares e câmeras de monitoramento interno. Outra novidade é o câmbio automático de oito velocidades, que proporciona uma condução mais suave.

Linhas de ônibus em São José dos Pinhais que serão atendidas

Os novos veículos serão utilizados em linhas metropolitanas operadas pela Viação São José dos Pinhais. Ao todo, nove linhas estão na lista:

E01 – Urano/Guadalupe

E03 – Afonso Pena/Guadalupe

E21 – Terminal Boqueirão/Centro São José

E32 – Aeroporto/Terminal Boqueirão (via Terminal Central)

E67 – Curitiba/Braga

E68 – Quississana/Guadalupe

E99 – São José/Guadalupe (via Terminal Central)

I60 – Piraquara/São José

Y96 – Fazenda/São José

O ônibus articulado também vai reforçar outras duas linhas: E11 – Terminal Afonso Pena/Terminal Boqueirão e I20 – Colombo/São José. Os trajetos fazem a ligação de São José dos Pinhais com Curitiba e Colombo.

O que os novos ônibus oferecem aos passageiros?

Além de serem zero-quilômetro, os veículos têm equipamentos que fazem parte da renovação do transporte metropolitano. Entre eles estão:

Ar-condicionado;

Tomadas USB para carregar celulares;

Câmeras de monitoramento interno;

Câmbio automático de oito velocidades.