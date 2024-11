Novos hubs logísticos da Shopee são inaugurados em Curitiba e interior do PR

A Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores, inaugurou seis hubs logísticos no Paraná: na capital Curitiba e nas cidades de Foz do Iguaçu, Maringá, Pato Branco, Paranaguá e Guarapuava. Com essa expansão, o estado totaliza 13 hubs logísticos e um centro de distribuição no modelo cross-docking, localizado na Região Metropolitana de Curitiba.

Os novos espaços operam como última milha, em que os pedidos de vendedores brasileiros são roteirizados e encaminhados diretamente aos consumidores. A ampliação pretende acelerar o tempo de entrega na região, oferecendo um serviço mais ágil para consumidores e lojistas.

“Esses novos centros logísticos representam um grande passo para a Shopee no Paraná. Eles nos permitirão acelerar as entregas e otimizar toda a nossa operação, resultando em uma experiência de compra mais eficiente e satisfatória para nossos consumidores”, explica Rafael Flores, head de expansão logística na Shopee.

No total, o marketplace conta com 12 centros de distribuição (11 no modelo cross-docking e 1 fulfillment), localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás e Rio Grande do Sul – os últimos inaugurados em fevereiro e março deste ano, respectivamente. Além disso, são mais de 150 hubs logísticos de primeira e de última milha, todos exclusivos para produtos de lojistas brasileiros. Essa estrutura tem potencializado a capilaridade das entregas, permitindo que a empresa consiga chegar nas residências em todo o território nacional.

A jornada física de um pedido na plataforma começa com a preparação da mercadoria pelo vendedor após a confirmação da compra. Os produtos são coletados nos espaços dos vendedores por veículos da primeira milha ou são levados pelos lojistas em Agências Shopee, que são pontos de coleta – hoje a empresa conta com mais de 2 mil unidades neste modelo.

Os pedidos são encaminhados aos centros de distribuição, onde são separados e enviados para os hubs de última milha, unidades responsáveis pela roteirização e expedição para os mais de 20 mil motoristas parceiros realizarem as entregas ao consumidor.

Leia o conteúdo original na Gazeta do Povo.