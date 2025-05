Novo visual em avenida importante de Curitiba. Como vai ficar?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A importante Avenida Silva Jardim, que corta três bairros de Curitiba, vai ficar mais florida. Desde a segunda-feira (13), as equipes do Departamento de Arborização e Produção Vegetal, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, estão fazendo o plantio de 500 árvores da espécie manacás-da-serra com flores em tons branco, rosa e lilás.

Durante os trabalhos, que são feitos das 8h30 às 16h, uma das faixas da pista da direita, ao lado do canteiro central da Avenida Silva Jardim, fica bloqueada para o caminhão descarregar as novas mudas de árvores. O trabalho deve ser concluído em dois meses nos 3,1 quilômetros do canteiro central que avança pelo Batel, Água Verde e Rebouças.

O que chamou a atenção que durante o plantios, foram encontradas algumas espécies de árvores plantadas pelos moradores de forma irregular no canteiro central da Avenida Silva Jardim, como árvores de abacate, mangas, oliveiras, ora-pro-nóbis e bougainvilles.

“Encontramos árvores frutíferas e das mais diversas espécies que não condizem com arborização viária que estamos fazendo. Essas árvores irregulares serão removidas e levadas para o Horto da Barreirinha para serem cuidadas. Todo o plantio em áreas públicas precisa ser autorizado por equipes técnicas do Meio Ambiente”, explicou o diretor de Arborização e Produção Vegetal, José Roberto Roloff

A ampliação da arborização faz parte das estratégias de adaptação e mitigação às mudanças climáticas, da melhora da drenagem, da redução do efeito de ilhas urbanas de calor e proteção dos rios de Curitiba.

O plantio faz parte do programa Meio Milhão de Árvores para Curitiba, que tem a meta de plantar 500 mil árvores nos próximos quatro anos na cidade. Desde o início de janeiro deste ano já foram plantadas mais de 60 mil novas árvores em Curitiba. Nas calçadas laterais da Avenida Silva Jardim já foram plantados 200 ipês brancos, no trecho entre as ruas Castro Alves e João Negrão.

Foto: Renato Prospero/SECOM

