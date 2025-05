Vídeo! Homem armado com facão destrói quiosque em shopping de Curitiba

Um homem de 30 anos foi preso após destruir um quiosque dentro do Shopping Palladium, no bairro Portão, em Curitiba, nesta quarta-feira (14). Armado com um facão, ele foi filmado danificando a estrutura e derrubando os produtos expostos nas prateleiras.

Devido à situação, a Polícia Militar (PM) foi acionada. Conforme a descrição da PM, o homem foi encontrado destruindo o quiosque e proferindo ameaças. Ele resistiu inicialmente à abordagem e, depois de um tempo, acatou a ordem policial e largou o facão.

Para a PM ele relatou que agiu com violência pois estava cobrando há algum tempo uma dívida financeira do proprietário do quiosque. Assista:

Dono de quiosque quebrado em shopping de Curitiba afirma prejuízo de R$ 500 mil

O proprietário do quiosque contou para a polícia que estava sendo ameaçado há semanas. De acordo com ele, no momento do ataque, o homem tentou atingi-lo com o facão, mas não conseguiu.

A vítima estimou prejuízo de aproximadamente R$ 500 mil, exibindo vídeos dos produtos destruídos como provas do fato.

+ Leia mais Bebê com insuficiência respiratória é socorrido na BR-476, em Araucária

O autor da situação sofreu uma lesão na mão durante a ação e foi levado pela polícia para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Conforme informações da PM, durante o trajeto ele ameaçou e ofendeu uma policial. Na Central de Flagrantes ele continuou hostilizando os policiais.

Ele pode responder pelos crimes de ameaça, dano qualificado, desacato e desobediência.

Shopping lamenta situação

Por meio de nota, o Shopping Palladium lamentou o ocorrido. “Repudiamos quaisquer atos de violência ou vandalismo e prestamos todo o apoio necessário aos envolvidos, bem como colaborando integralmente com as autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos”, disse. O shopping segue funcionando normalmente.