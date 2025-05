Vídeo mostra violência contra caminhoneiro durante ação de quadrilha em Curitiba

Um grupo criminoso é procurado em Curitiba e outras três cidades do Paraná na manhã desta quarta-feira (14) por ter praticado 12 roubos de cargas na BR-116. O prejuízo chegou a R$ 3 milhões.

Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), de janeiro a maio deste ano, foram pelo menos 12 abordagens a caminhões para o roubo das cargas, sendo que, em algumas ocasiões, realizaram mais de uma abordagem em um mesmo dia. A estratégia dos criminosos consistia em procurar pela rodovia BR-116, na região de fronteira entre o Paraná e São Paulo, caminhões que transportavam equipamentos eletrônicos.

A investigação teve início a partir de um suposto roubo de carga ocorrido em outubro de 2024, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. O motorista teria participado do crime após ter sido aliciado pelos criminosos e noticiado um falso roubo.

“Na sequência, os envolvidos passaram a ser monitorados e constatamos que eles estavam relacionados a diversos roubos de cargas praticados na região da cidade da Região Metropolitana e na cidade de Barra do Turvo, em São Paulo”, explicou o delegado André Feltes.

Com apoio de um helicóptero da PCPR, 60 policiais civis estão realizando diligências para cumprir 12 mandados de prisão e outros 15 de busca e apreensão em Curitiba, Campina Grande do Sul, Quatro Barras e Corbélia.

Marginais dentro da cabine do caminhão durante uma das investidas da quadrilha. Divulgação/Polícia Civil

Violência no roubo

Durante os crimes, os criminosos agiam com intensa agressividade, com relatos de disparos de arma de fogo contra os motoristas. Em uma das ocorrências, no mês de abril, o condutor do caminhão perdeu o controle do veículo após os disparos e sofreu um capotamento.

Após a abordagem, os ladrões levavam as vítimas para estradas de terra nas proximidades da rodovia, onde realizavam o transbordo das cargas roubadas para outros veículos.

As investigações da PCPR contaram com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Guarda Municipal de Campina Grande do Sul.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉