Curitiba tem mais de 7 mil crianças esperando vaga em creches municipais

Com uma filha prestes a completar oito meses, Jaqueline Silva espera há três meses por uma vaga em uma das creches de Curitiba. Sem acesso a benefícios do governo, ela cria sozinha a bebê e outros dois filhos, de 8 e 15 anos. Para cuidar da caçula, precisou pedir demissão do trabalho, pois não tinha com quem deixá-la.

Segundo Jaqueline, o acesso à creche representa a chance de melhorar a situação da família. “Preciso muito [de uma vaga] para poder trabalhar e minha filha ter seu aprendizado. Tenho certeza de que muitas mães estão na mesma realidade”, afirma. Atualmente, ela sustenta os filhos realizando trabalhos esporádicos para uma gráfica da cidade, trabalhando em casa.

51 mil crianças esperam vaga em creches no Paraná

Assim como a filha de Jaqueline, outras 51 mil crianças aguardavam vaga nas creches do Paraná em 2024, segundo levantamento do Núcleo da Infância e Juventude (NUDIJ) da Defensoria Pública do Estado (DPE-PR). Em Curitiba, neste mês de maio, 7.398 crianças estão na fila para ingressar na educação infantil, conforme dados da Secretaria Municipal da Educação (SME).

O número de crianças na fila na capital paranaense reduziu desde o ano passado, quando 10.306 crianças de 0 a 3 anos esperavam por uma vaga. A redução foi de cerca de 29% em comparação com maio de 2024.

Nos últimos dois anos, os dados da DPE-PR mostram que Curitiba foi uma das cidades com maior redução na fila. Na região metropolitana, São José dos Pinhais aparece na sequência.

Vale-Creche vai eliminar fila em Curitiba?

Em abril de 2025, a Prefeitura de Curitiba iniciou os pagamentos do Vale-Creche – benefício de R$ 1 mil mensais destinado ao custeio de mensalidades em instituições privadas para famílias que ainda não conseguiram vagas na rede pública.

Em nota à Tribuna, a Prefeitura informou que, nos dois primeiros meses do programa, 800 famílias foram chamadas para receber o benefício. O município também afirmou que os espaços dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) estão sendo otimizados para ampliar a capacidade de atendimento. Confira o trecho da nota:

“Hoje, 55.259 crianças de 0 a 3 anos já são atendidas em 239 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e 180 Centros de Educação Infantil contratados (CEIs). Além do lançamento do Vale-creche, a gestão de Eduardo Pimentel vai avançar na estratégia para ampliar o atendimento de bebês e crianças na Educação Infantil, com a abertura prevista de mais 36 CMEIs, que oferecerão mais nove mil novas vagas na cidade, além da contratação de mais vagas na rede privada, via CEIs. O município também busca terrenos e imóveis que possam abrigar novas creches públicas.

A Secretaria Municipal da Educação esclarece que as crianças são contempladas respeitando os critérios de prioridade, como casos de vulnerabilidade. A solicitação de vagas para crianças de 0 a 3 anos de idade na rede municipal de ensino de Curitiba é feita totalmente online, pelo site do Cadastro Online. Os chamamentos são realizados periodicamente, ao longo do ano, conforme a disponibilidade de vagas nos CMEIs e CEIs contratados.

Os 36 CMEIs devem ser entregues até o final da atual gestão do prefeito Eduardo Pimentel (PSD), em 2028. No entanto, ainda não há previsão de inauguração de nenhuma unidade neste ano.