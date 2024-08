Motoristas que passam por São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), possuem uma nota rota para circular. Foi liberado na semana passada o tráfego de veículos na passagem inferior do novo viaduto na BR-376. A estrutura é conhecida como viaduto Caminho das Colônias.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), está realizando obras nesse trecho.

Com essa liberação voltaram a ser conectadas a Rua Joinville e a Alameda Bom Pastor, facilitando o tráfego de veículos no município. Também foram implantadas duas rotatórias ligando as vias e disciplinando o trânsito local, além do acesso à rodovia, na passagem superior do viaduto, por meio de marginais.

Viaduto Caminho das Colônias continua em obras

Os serviços da obra continuam para finalizar os acabamentos, com atividades apenas nas duas vias marginais, o que pode causar bloqueio pontuais e de curta duração para movimentação de maquinário e pessoal. O investimento na obra é de R$ 39,69 milhões, com previsão de término nas próximas semanas.

A passagem superior do viaduto foi liberada no final de junho. Antes, o local utilizava conjuntos semafóricos para separar o trânsito local dos usuários que seguiam pela rodovia.

Obra na BR-376

A implantação do viaduto Caminho das Colônias contempla a elevação das pistas de rolamento da BR-376, com o trânsito de veículos das vias municipais sendo realizado na passagem inferior. A obra inclui vias marginais e rotatórias, implantação de sistema de drenagem de águas, nova rede de esgoto, melhorias nas vias de acesso, iluminação viária, sinalização horizontal e vertical, dispositivos de segurança e passeios para pedestres.

Encarou a bronca! Mãe enfrenta sozinha sistema de trens em Curitiba após quase tragédia! É tranqueira! Terreno baldio problemático perto de casa? Como solucionar? Qual critério? Curitiba tem garis em áreas privilegiadas da cidade! E seu bairro?