Novo Terminal de Ônibus vai inaugurar em breve na Grande Curitiba

As obras do novo Terminal de Ônibus Metropolitano Afonso Pena, em São José dos Pinhais, estão prestes a ser concluídas, com a entrega prevista para a primeira quinzena de agosto. O projeto, que já alcançou 80% de conclusão, avança para os estágios finais, trazendo expectativas positivas para a mobilidade urbana na região.

Com uma área de 18.389,57 metros quadrados, o novo terminal será quatro vezes maior que o atual, proporcionando mais conforto e segurança aos mais de 25 mil usuários diários. A ampliação incluirá 26 plataformas de embarque e desembarque, permitindo uma redistribuição das linhas para otimizar o atendimento e preparar o sistema para futuras expansões.

A nova infraestrutura promete melhorar a vida dos usuários do transporte público em São José dos Pinhais. Gilson Santos, diretor-presidente da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), enfatiza a importância do projeto: “Estamos comprometidos em entregar um terminal moderno e eficiente, que atenda às necessidades da população e melhore a qualidade do serviço. “

Os trabalhos restantes para a conclusão incluem a instalação de um parque infantil, academia ao ar livre e mobiliário urbano; pavimentação do estacionamento e áreas de transição; além de comunicação visual e sinalização horizontal e vertical.

O novo terminal Afonso Pena contará com 16 lojas internas, estacionamento, bicicletário e área de recreação, com um investimento de R$ 21,3 milhões do Governo do Estado, através da Amep.

Nova linha

Além das obras do no terminal, a Amep criou uma linha exclusiva entre São José dos Pinhais e Fazenda Rio Grande. Ela começa a operar na última quarta-feira (12), com 24 horários diários ligando o Terminal Metropolitano de Fazenda Rio Grande ao Terminal Central de São José dos Pinhais. O tempo de deslocamento entre as cidades caiu pela metade, chegando em média a 40 minutos.

