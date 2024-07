A Cohapar entregou neste sábado (27), em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, as chaves dos apartamentos do Residencial Vittace Alameda aos 144 novos moradores. Dentre os beneficiários, 39 deles contaram com subsídio do Programa Casa Fácil Paraná para ajudar no custeio do valor de entrada do financiamento, totalizando um aporte de R$ 685 mil pelo Governo do Estado. A obra, que recebeu mais de R$ 47,7 milhões em investimentos, é uma parceria entre Cohapar, Caixa Econômica Federal e Construtora Prestes.

O auxílio estadual é destinado ao publico com renda familiar de até quatro salários mínimos e que esteja enquadrado aos demais critérios estabelecidos pelo Casa Fácil. As vantagens do projeto incluem descontos variáveis, conforme a renda, por meio do programa federal Minha Casa, Minha Vida, e possibilidade de utilizar o FGTS para abatimento do saldo devedor.

Os apartamentos têm plantas arquitetônicas com diferentes metragens entre 44m² à 66,76m², divididos em dois ou três quartos, sala, banheiro social, cozinha, área de serviço, sacada com churrasqueira e vaga de garagem. Já os imóveis térreos contam com jardim privativo como diferencial. O condomínio possui localização privilegiada e estrutura de lazer completa, equipado com salão de festas, área de convivência e jogos, espaço para animais, parquinho, quadra esportiva e academia ao ar livre.

