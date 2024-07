Um bairro parque? A novidade para Curitiba foi informada nas redes sociais pelo prefeito Rafael Greca, nesta quinta-feira (25). Anunciado por ele, o Ecodistrito Belém será uma espécie de parque ligando a Linha Verde ao Parque Iguaçu no bairro Boqueirão.

Segundo a publicação do prefeito, a implantação dessa nova área vai proporcionar significativa intervenção socioambiental na região. “Esta obra prevê intervenções urbanas que melhorarão significativamente a qualidade de vida dos moradores, reduziremos os riscos de inundação, alagamentos e ilhas de calor urbano, através da criação de um parque linear de aproximadamente 6,3 km de extensão”, escreveu Greca.

Além das melhorias estruturais, o projeto promete revitalizar a bacia hidrográfica do rio Belém. “Curitiba segue pioneira em soluções que aliam o cuidado ambiental e o bem-estar social, impulsionando o desenvolvimento urbano sustentável, a qualidade ambiental e a resiliência da cidade”, reforçou o prefeito.

Ainda na postagem, Rafael Greca reforçou que os servidores da Cohab já estão realizando o mapeamento dos domicílios e dos moradores que serão beneficiados. O financiamento da obra é do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

