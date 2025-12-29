Balanço 2025

Novo parque e obras contra enchentes marcam melhorias na Regional Boa Vista

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 29/12/25 11h02
Inauguração do Parque Papa Francisco, no São Lourenço. Curitiba, 02/08/2025. Foto: Pedro Ribas/SECOM

A Regional Boa Vista de Curitiba, que abrange 12 bairros e tem população de 249.853 habitantes, recebeu diversas melhorias em 2025. Entre as principais ações estão a inauguração de um novo parque, obras de prevenção a enchentes, pavimentação de ruas e construção de moradias populares.

Em agosto, foi inaugurado o Parque Papa Francisco, no bairro São Lourenço, em homenagem ao pontífice falecido em abril. A nova área verde fica entre os parques das Nascentes e São Lourenço, próxima às nascentes do Rio Belém.

Para prevenir enchentes, estão sendo construídas duas bacias de contenção no Rio Atuba, no Santa Cândida, com capacidade para 150 mil m³ de água. O projeto inclui a criação de um parque linear que servirá como área de lazer e preservação ambiental. Outras intervenções de drenagem foram realizadas em ruas dos bairros Atuba, Santa Cândida, São Lourenço e Abranches.

A pavimentação beneficiou 1 km de vias em sete ruas da região, acabando com problemas de poeira e lama. Outros 28,1 km de ruas receberam serviços de reciclagem do asfalto. Novas lombadas foram instaladas em vias de diferentes bairros para aumentar a segurança no trânsito.

Na área habitacional, está em andamento a construção de 36 casas na Vila Divino, no Atuba, como parte de um projeto que totalizará 108 unidades. A região também receberá 56 moradias no Residencial Alfeneiros e 176 apartamentos no residencial Best Life.

Outras melhorias incluem a requalificação da Rua Holanda no Bacacheri, com implantação de ciclovia e melhorias na acessibilidade, recuperação de calçadas em diversas ruas, instalação de novos parquinhos infantis nos parques Atuba e Tingui, e iluminação cênica na Paróquia Santa Cândida e na Rua da Cidadania do Boa Vista.

