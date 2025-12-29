Cabos rompidos deixam parte do bairro Parolin sem luz em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Moradores de parte do bairro Parolin, em Curitiba, registraram falta de energia elétrica na manhã desta segunda-feira (29/12). De acordo com a Copel, o problema foi causado pelo rompimento de cabos da rede elétrica na Rua Desembargador Westphalen, próximo ao cruzamento com a Rua Chanceler Lauro Müller, o que resultou na interrupção do fornecimento em diversos pontos do bairro.

Ao todo, 179 imóveis foram afetados pelo corte de energia, atingindo residências e comércios. A concessionária estimava que o fornecimento fosse totalmente restabelecido por volta das 10h45.

Moradores relataram que, até as 11h15, a energia ainda não havia retornado às suas casas.

Como registrar falta de luz

A falta de energia pode ser comunicada diretamente à Copel por qualquer pessoa, de forma rápida e gratuita. O serviço está disponível pela internet, por mensagem de texto (SMS) ou pelo aplicativo oficial da companhia. A informação é registrada imediatamente após o envio, o que agiliza o atendimento da ocorrência.

Pela internet, basta acessar o site da Copel, clicar em “Consultar” e informar o número da Unidade Consumidora ou o CPF. Já por SMS, o envio deve ser feito para o número 28593, com a mensagem “SL” seguida do número da unidade, sem pontos ou hífen.

Outra opção é o aplicativo Copel. Após o download, o usuário deve aceitar os termos, fazer login com CPF e senha e selecionar a opção “Informar falta de luz” na página inicial.

