Carro roda na chuva e bloqueia pista em viaduto na BR-277, em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Motoristas que seguiam pela BR-277 sentido litoral enfrentaram lentidão na manhã chuvosa desta segunda-feira (29). Um Ford Ka sedan rodou em cima do viaduto que conecta o Jardim Botânico ao Jardim das Américas, sobre a Linha Verde, causando bloqueio parcial da via.

O veículo bateu contra a mureta de proteção e ficou atravessado na pista, na contramão. O condutor conseguiu sinalizar o local do acidente no asfalto, mas o fluxo de veículos ficou comprometido na região.

Até o fechamento desta reportagem, não havia informações sobre feridos. As autoridades de trânsito recomendam atenção redobrada aos motoristas que precisam passar pelo local, especialmente devido às condições climáticas adversas.

Em dias de chuva a orientação é que os condutores reduzam a velocidade e aumentem a distância do veículo à frente para evitar acidentes.

Foto: Reprodução/Bom Dia Paraná/RPC.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉