Rede de sobremesas de abacate encerra três lojas em shoppings de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Abacazo, rede especializada em sobremesas à base de abacate, anunciou o fechamento de três unidades em Curitiba. As lojas localizadas nos shoppings Palladium, Jockey Plaza e Estação encerraram as atividades neste domingo (28/12), pouco mais de um ano após a inauguração.

Criada em 2021, a marca surgiu com a proposta de oferecer opções que transitam entre o universo fitness e o consumo casual, tendo o abacate como ingrediente central. O cardápio inclui cremes, vitaminas e lanches preparados a partir da fruta, que se tornou o principal diferencial da operação.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a empresa informou que o encerramento das unidades faz parte de um processo de reposicionamento da marca e de mudança no modelo de negócios. A decisão, segundo a direção, busca adequar a operação ao novo momento da empresa.

O sócio Lucas Veiga Maia explicou que a unidade do Shopping Barigui seguirá funcionando, no formato de quiosque, localizado no piso L2. A mudança ocorreu em maio deste ano. Segundo ele, o ponto será estratégico para testar o novo modelo antes de uma possível expansão futura.

Além de Curitiba, a marca mantém operações no Litoral do Paraná, com lojas em Caiobá e no Centro de Matinhos. Essas unidades, segundo a empresa, não serão impactadas pela reestruturação neste momento e seguem funcionando normalmente.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉