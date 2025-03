Novo litoral do Paraná? Mega obra tem investimento de R$ 354 milhões

O Litoral do Paraná está passando por uma mega reforma. Municípios de Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba e Paranaguá, estão tendo apoio do Governo do Estado para impulsionar o turismo e melhorar a qualidade de vida dos moradores.

Com investimento de R$ 354,4 milhões, a intervenção em Matinhos é a maior obra de alargamento de orla do Brasil. Além da engorda da faixa de areia, a revitalização conta com plantio de área de restinga e instalação de ciclovias, pistas de caminhada e novas calçadas, tornando os ambientes ainda mais agradáveis.

Durante a intervenção, foram instalados milhares de tetrápodes, que são peças de concreto de quatro pontas que ajudam que a maré não danifique os espigões ou não leve a areia de volta para o mar. Cada uma destas peças tem 3 metros de altura e mais de 10 toneladas. Ao todo, foram lançados 4,6 tetrápodes em seis pontos da orla.

Até fevereiro, 97% de toda a obra já tinha sido executada, restando algumas obras de drenagem e urbanização que estão em fase final.

Em Pontal do Paraná, serão 23 quilômetros requalificados, divididos em seis lotes. Na primeira delas, que teve ordem de serviço emitida em fevereiro, serão modernizados 3,66 quilômetros entre os balneários de Monções e Canoas.

Também estão previstas reformas no calçamento, obras para a construção de novas pistas de corrida, ciclovia, quiosques e áreas de lazer, além da modernização do molhe e da guia de corrente que ficam na desembocadura do canal de Pontal do Sul.

Em Guaratuba, o Governo do Estado também tem um projeto para uma nova Orla na cidade, abrangendo o entorno da Praça dos Namorados, o casario e a margem da baía. A obra envolve a construção de um grande deck de madeira, novas calçadas, reforma dos trapiches, além de paisagismo, iluminação e espaços de lazer.

Foto: Divulgação/AEN. Foto: Divulgação/AEN. Foto: Divulgação/AEN. Foto: Divulgação/AEN. Foto: Divulgação/AEN.

Além disso, a cidade recebe uma das obras mais importantes do Estado, a Ponte de Guaratuba. Com investimento de R$ 386,9 milhões, a instalação de 1.244 metros já chegou a 38,8% da execução.

Por fim, um dos centros históricos mais antigos e tradicionais do Brasil também vai ser requalificado. Em Paranaguá, a área central da cidade vai receber melhorias de paisagismo, iluminação e pavimentação que vão transformar a cidade mais antiga do Estado em um polo turístico e cultural

O planto também prevê uma ampliação do tradicional Mercado Municipal, com a anexação de um novo Mercado do Peixe, de 4,3 mil hectares, à sua estrutura. A obra também vai revitalizar a passarela dos Valadares, tornando a travessia mais segura e agradável.

“Começamos com a revitalização da Orla de Matinhos, que já foi aprovada pelos moradores e veranistas que passaram pela cidade ao longo da temporada. Agora estamos avançando para os demais municípios, aproveitando todo o potencial turístico e as belezas do nosso Litoral”, disse o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉