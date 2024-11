Revitalização da orla de Matinhos está perto do fim? Obras continuam

A revitalização da Orla de Matinhos alcançou 96,09% da execução em outubro, de acordo com o boletim divulgado nesta quarta-feira (06) pelo Instituto Água e Terra (IAT). O levantamento é feito mensalmente em parceria com o Consórcio Sambaqui, grupo de empresas responsável pelas obras, vencedor da licitação pública.

A obra está concentrada neste momento na finalização da implantação da nova rede de microdrenagem, acabamentos finais da urbanização em Caiobá e nos balneários e no plantio das áreas de restinga. A recuperação segue dentro do cronograma, com previsão de término para os próximos meses. O investimento do Governo do Estado na revitalização é de R$ 354,4 milhões, já considerando atualização dos custos e adequação do projeto – o contrato original era de R$ 314,9 milhões.

A renovação da drenagem urbana do município teve um avanço significativo nos últimos dias. Além do término nas intervenções de macrodrenagem, a instalação da microdrenagem atingiu 86%. O sistema completo terá impacto significativo na contenção de alagamentos e cheias derivadas de fortes chuvas ou ressacas intensas em Matinhos, uma antiga reivindicação de moradores locais e turistas.

A drenagem funcionará da seguinte maneira: quando a chuva cair na cidade, a água escorrerá para as canaletas de microdrenagem localizadas ao lado das ruas, próximas às calçadas, e de lá escoará para o sistema de macrodrenagem (100% finalizado), composto por extensos canais sem tampa que conseguem transportar um grande volume por grandes distâncias, como o canal do Rio Matinhos, o da Avenida Paraná e o da Avenida Juscelino Kubitschek.

Depois de passar pela macrodrenagem, a água será lançada para o destino final, que será um dos corpos hídricos da cidade, como o mar, o Rio Matinhos ou os afluentes com o Rio Milome.

Urbanização

Além da implantação desse novo equipamento de drenagem urbana, capaz de diminuir os impactos de alagamentos e cheias derivadas de fortes chuvas ou ressacas em Matinhos, o projeto avança no processo de urbanização do município. Em Caiobá está na fase final, com 97% de conclusão, faltando apenas alguns acabamentos e pavimentação em trechos de ruas. Já nos demais balneários, como Flamingo, Riviera e Praia Grande, atingiu em 85%.

As demais estruturas, como o espigão da Praia Brava, os guias de correntes da Avenida Paraná e de Matinhos e os headlands dos balneários Riviera e Flórida, estão concluídas.

Também já foram lançados 100% dos tetrápodes em todos os pontos de revitalização da orla: Praia Brava (340 peças), Flórida (681), Riviera (681), Rio Matinhos Norte (469), Paraná Sul (1.241) e Rio Matinhos Sul (1.259). Os tetrápodes são peças de concreto com cerca de 3 metros de altura e 4,3 metros cúbicos de volume, pesando, cada uma, entre 10 e 12 toneladas. São equipamentos essenciais para evitar possíveis danos às estruturas marítimas. Já o plantio de vegetação (restinga) chegou a 79%.

Obra feita em duas etapas

A obra de revitalização da orla de Matinhos é feita em duas etapas, num valor total superior a R$ 500 milhões. A fase inicial, com orçamento de R$ 354,9 milhões, abrange serviços de engorda da faixa de areia por meio de aterro hidráulico; estruturas marítimas semirrígidas; canais de macrodrenagem e redes de microdrenagem, além de revitalização urbanística da orla marítima com o plantio de espécies nativas.

As intervenções são feitas ao longo de 6,3 quilômetros entre o Morro do Boi e o Balneário Flórida. Na próxima etapa, ainda sem previsão de data, será recuperado o trecho de 1,7 quilômetro entre os balneários Flórida e Saint Etienne. Haverá, também, a instalação de novos equipamentos urbanos, como ciclovia, pista de caminhada e corrida, pista de acessibilidade e calçada.

Veja o que ainda falta concluir do projeto da Orla de Matinhos:

Espigão Praia Brava: 100%

Guias Correntes Av Paraná: 100%

Guias Correntes Matinhos: 100%

Headland Riviera: 100%

Headland Flórida: 100%

Urbanização Caiobá: 97%

Urbanização Balneários: 85%

Plantio de restinga: 79,42%

Macrodrenagem: 100%

Microdrenagem: 86%

Assentamento Macrodrenagem: 1.366 metros (100%)

Assentamento Microdrenagem: 14.796 metros (84%)

Tetrápodes produzidos: 4.671

Tetrápodes lançados na Praia Brava = 340 (100%)

Tetrápodes lançados no Flórida = 681 (100%)

Tetrápodes lançados no Riviera = 681 (100%)

Tetrápodes lançados no Rio Matinhos Norte = 469 (100%)

Tetrápodes lançados no Paraná Sul = 1.241 (100%)

Tetrápodes lançados no Rio Matinhos Sul = 1.259 (100%)