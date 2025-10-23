Novo decreto federal ameaça modelo das APAEs no Paraná, alerta deputado

O decreto que institui a nova Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, publicado nesta terça-feira (21/10) pelo Governo Federal, gerou reação no Paraná. Parlamentares afirmam que a medida coloca em risco o funcionamento das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs) e de outras instituições especializadas que atendem estudantes com deficiência no estado.

Durante discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), o deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD) alertou para possíveis impactos no modelo educacional adotado no Paraná há décadas. O estado possui uma das maiores redes de educação especial do país, formada por mais de 400 instituições conveniadas, entre APAEs e entidades coirmãs. Esta situação, inclusive, foi alvo de um protesto contra a ADI que retira recursos das Associações.

Essas escolas oferecem atendimento pedagógico especializado e acompanhamento terapêutico a mais de 50 mil estudantes com diferentes tipos de deficiência. Somente em Curitiba, as duas APAEs atendem cerca de 500 estudantes e mantêm nove residências que acolhem 34 pessoas em situação de abandono e vulnerabilidade. Na prática, esse modelo funciona de forma complementar à rede regular de ensino e é mantido com recursos estaduais e federais.

Ao criticar a nova política, Bazana afirmou que o decreto representa um retrocesso no atendimento educacional especializado e desconsidera a realidade das famílias que dependem dessas instituições. Para ele, a proposta ignora as necessidades específicas dos estudantes com deficiência e ameaça interromper um serviço construído ao longo de décadas no Paraná.

“O que vemos é mais uma canetada que ignora as necessidades reais das crianças e jovens com deficiência no nosso país. O decreto trata as instituições que atendem esses alunos, como as APAEs e centros de referência no Paraná, como um estigma a ser superado, em vez de reconhecer o papel vital que desempenham na vida de tantas famílias”, disse.

Bazana também ressaltou que a escolha do tipo de escola deve ser uma decisão das famílias, e não uma imposição administrativa. A crítica também veio de outros parlamentares. Nas redes sociais, o deputado estadual Evandro Araújo (PSD) destacou que o texto do decreto interfere no direito de escolha das famílias.

“Ao obrigar as famílias a matricularem seus filhos em escolas comuns, o governo não está promovendo a inclusão. Pelo contrário: está tirando o direito da verdadeira inclusão, que é a escolha das famílias sobre o modelo. A verdade da inclusão é dar opções e não obrigar a um único caminho”, declarou.

Entenda o novo decreto

O Decreto nº 12.686/2025 substitui o Decreto nº 7.611/2011 e cria a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. O texto determina que o Atendimento Educacional Especializado (AEE) deve ocorrer preferencialmente dentro das escolas regulares, em salas de recursos multifuncionais. Assim, instituições especializadas passam a ser tratadas como exceções, atuando apenas quando houver convênio formal com os sistemas de ensino.

Na prática, a medida altera a forma de repasse de recursos federais. A nova regra condiciona o financiamento das APAEs e de outros centros especializados à comprovação de que os estudantes estejam matriculados na rede regular, reduzindo a possibilidade de atendimento exclusivo nas instituições especializadas. Esse modelo, segundo as entidades do setor, dificulta a manutenção das unidades e pode comprometer a continuidade dos serviços educacionais e terapêuticos oferecidos às famílias.

O governo federal afirma que a política busca “fortalecer a inclusão escolar” e ampliar o acesso dos estudantes com deficiência à educação comum. No entanto, entidades da educação especial sustentam que a mudança pode desestruturar redes consolidadas, especialmente em estados que construíram modelos híbridos de atendimento, como é o caso do Paraná.

Em seu discurso na Alep, Bazana anunciou que vai apresentar moções e ofícios ao Ministério da Educação e à Presidência da República pedindo a revisão imediata do decreto. O deputado defende que o texto reconheça o papel das escolas especializadas dentro da política nacional, preservando o direito das famílias de escolher o modelo de ensino mais adequado para cada estudante.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉