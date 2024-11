Novo atacarejo gigante vai abrir na região Sul de Curitiba

O novo atacarejo do Grupo Muffato em Curitiba vai inaugurar nesta quinta-feira (14), às 7h30. O Max Bettega é a 11ª unidade localizada na Grande Curitiba e ficará na Cidade Industrial, entre as movimentadas avenidas Accyolly Filho e a João Bettega. O atacarejo tem 12 mil metros quadrados de área construída e estacionamento coberto com 400 vagas.

De acordo com o Grupo Muffato, foram investidos cerca de R$ 68 milhões na nova loja. A estrutura possui corredores amplos e layout para facilitar a circulação e visualização dos clientes. O empreendimento emprega 250 colaboradores diretos, além de trabalhadores indiretos.

A proposta do Max é que o cliente compre mais pagando menos, por meio da oferta do preço de atacado direto ao consumidor final. O diferencial é a disponibilidade de serviços semelhantes aos do supermercado, como açougue, padaria, pizzas e rotisseria. Na galeria da loja haverá cafeteria e quiosques.

Para finalizar as compras, estarão disponíveis 31 caixas – incluindo quatro autocaixas, que facilitam a vida de quem quer comprar poucos volumes sem enfrentar filas.

Campanha de atacado na Grande Curitiba vai sortear carro até dezembro

O Max Atacadista vai sortear um Fiat Argo novo por semana, até o fim deste ano. Para participar da promoção, o cliente precisa baixar o aplicativo do Max Atacadista, preencher o cadastro com dados pessoais e aceitar as regras da campanha. Cada R$ 100 em compras gera um número da sorte para clientes que colocam na maquininha o mesmo número do CPF ou CNPJ cadastrados no app.

Quando inaugura o Max Atacadista na CIC

Dia: 14 de novembro

Horário: 7h30

Local: Avenida João Bettega s/n esquina com a av. Accioly Filho, 2005

Segunda a sábado: das 7h30 às 22h/ Domingos e feriados: das 8h às 21h