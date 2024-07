Um desejo antigo da comunidade que poderá ter um final feliz. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) publicou na quarta-feira (24) o edital da duplicação da PR-412 entre Guaratuba e a divisa com Santa Catarina, na região do Litoral do Paraná.

O trecho definido em edital vai desde a divisa com Santa Catarina até a rotatória no início do perímetro urbano de Guaratuba, em que será substituída por um viaduto. O documento ainda prevê a execução de uma nova pista paralela à existente, sendo que essa vai ser restaurada

“Um dos maiores desafios nesta obra será a terraplenagem da plataforma da nova pista, uma vez que a faixa de domínio da PR-412 neste trecho tem solos moles e o nível da água está muito próximo ao terreno natural. Mas o anteprojeto elaborado pelo DER prevê várias soluções, que serão estudadas e possivelmente expandidas pela empresa executora do projeto executivo”, explicou o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti.

Ainda sobre as obras, serão realizados três retornos ao longo da rodovia, no km 3,4, km 5,72 e km 10,8, e substituída a atual ponte sobre o Rio da Praia por uma galeria tripla em concreto. A intervenção ainda contará com novos dispositivos de drenagem de águas, realocação de postes e da rede de saneamento, nova sinalização vertical e horizontal, e dispositivos redutores de velocidade.

Licitação e valor

A licitação que vai definir o responsável pela obra vai ocorrer na modalidade de concorrência eletrônica com regime de contratação integrada, em que uma mesma vencedora será responsável pela elaboração do projeto executivo de engenharia e pela realização da obra em si.

O orçamento estimado é sigiloso, conforme previsto nesta modalidade de edital, mas supera os R$ 200 milhões.

“É mais uma grande obra para o Litoral, ao lado da engorda da praia e revitalização da Orla de Matinhos, do projeto de revitalização da orla de Pontal do Paraná, da Ponte de Guaratuba, que está avançando muito bem, e do projeto de duplicação entre Matinhos e Praia de Leste. Estamos preparando a infraestrutura dessa região para o movimento do turismo dos próximos anos”, disse o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

A abertura das propostas está marcada para o dia 17 de outubro, no portal de compras do governo federal, o Compras.gov. O prazo do contrato é de 900 dias (30 meses), sendo os primeiros 12 meses destinados à elaboração de estudos, projetos e obtenção de licença ambiental. Uma vez concluídas estas etapas, outros 18 meses serão necessários para execução dos serviços.

