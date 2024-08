Nova refinaria na Grande Curitiba é construída com investimento milionário

O Grupo Potencial está investindo por volta de R$ 100 milhões numa nova planta de refino de glicerina, localizada na Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba, onde opera a Potencial Biodiesel. Com previsão de inauguração para 2026, a fábrica deverá produzir, anualmente, até 50 mil toneladas de glicerina refinada. Quando somada à capacidade atual, a produção será de quase 100 mil toneladas anuais.

Com produção que hoje está na casa das 45 mil toneladas anuais, o Grupo Potencial responde por quase 40% da glicerina fabricada no Brasil, visto que as usinas nacionais atingem, no total, 120 mil toneladas por ano. O objetivo da empresa paranaense, contudo, é aumentar sua capacidade relacionada ao produto.

“A glicerina resultante da produção de biodiesel é chamada de ‘glicerina bruta’ ou ‘loira’. A maioria das usinas vendem a glicerina assim, especialmente para a China, que refina e vende para o restante do mundo. Já o Grupo Potencial realiza o refino dessa glicerina, atingindo um elevado grau de pureza, muito próximo a 100%”, afirma Robson Rodrigues Antunes, gerente geral da qualidade e operações do Grupo Potencial.

Coproduto do biodiesel, a glicerina refinada tem vasto leque de aplicação, podendo ser utilizada pelas indústrias química, alimentícia, farmacêutica, de cosméticos e têxtil.

Antunes explica que a companhia atende às mais rigorosas normativas para que seja possível utilizar a glicerina refinada de forma mais ampla possível e para diferentes mercados, pois caso a pureza fosse inferior a 99,5%, o produto terá outro mercado, sendo para um uso “menos nobre”. A empresa segue os padrões das Farmacopeias (códigos oficiais farmacêuticos) dos Estados Unidos (United States Pharmacopeia) e da Europa (European Pharmacopoeia).

O aspecto final da glicerina refinada é de um líquido viscoso transparente, sem cheiro e com gosto naturalmente doce. Algumas aplicações incluem a fabricação de cápsulas, anestésicos, pomadas, antibióticos, xaropes, balas, bolos, resinas, cosméticos e produtos que aumentam a flexibilidade das fibras têxteis, para citar alguns exemplos.

Aproximadamente 90% da produção de glicerina refinada do Grupo Potencial é voltada ao mercado externo. Somadas todas as exportações brasileiras do material, o montante estimado da companhia equivale a 35%.

“Além da qualidade do produto, nós temos também um diferencial na logística, pelo fato de nossa planta fica localizada a cerca de 150 quilômetros do Porto de Paranaguá, no Litoral paranaense. Assim, temos um custo para exportar mais competitivo que empresas localizadas em outras regiões do Brasil”, comenta Caique Tossulino, diretor comercial e de operações da BWI, Trading do grupo Potencial.

Atualmente, o Grupo Potencial exporta sua produção de glicerina refinada para mais de 20 países.

