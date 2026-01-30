Nova rede de academias abre unidade em Curitiba e mira expansão no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir do dia 9 de fevereiro, o Paraná ganha uma nova unidade da rede de academias PanoBianco. A primeira unidade será inaugurada no bairro Novo Mundo, em Curitiba, e marca a chegada da marca ao Leste do Paraná, dentro do plano de expansão no estado.

Desde o segundo semestre de 2025, mais de 20 unidades foram inauguradas em cidades paranaenses. Londrina recebeu cinco academias e Maringá, duas. Além das unidades em Maringá e Londrina, a rede já opera em Paranavaí, Campo Mourão, Cianorte e Telêmaco Borba.

A rede já está realiza obras para a abertura de uma primeira unidade em Colombo, no bairro São Gabriel, com abertura prevista para maio. Também estão no planejamento novas academias no bairro Pinheirinho, em Curitiba, e nas cidades de Fazenda Rio Grande, Araucária, Pinhais, São José dos Pinhais, Campo Largo, Paranaguá e Ponta Grossa.

Criada em 2012 pelos primos Bruno e André Panobianco, a PanoBianco soma hoje mais de 400 unidades em operação no Brasil e uma no México. Neste ano, a marca ganhou ainda mais visibilidade ao se tornar, pelo segundo ano consecutivo, a academia oficial do Big Brother Brasil 26.

Com nome já consolidado, a rede intensifica agora a aposta no mercado paranaense. O projeto de expansão no estado é liderado por Rodrigo Almeida e David Holanda, com apoio de outros três sócios. A estratégia mira ampliar a oferta de grandes academias com preços acessíveis no Paraná.

Segundo Rodrigo, a decisão de investir no estado veio da demanda por academias em determinadas regiões e da menor saturação do mercado em comparação a São Paulo. “Curitiba é uma cidade grande, com um potencial econômico expressivo. A gente enxergou que o Paraná ainda era pouco explorado e tinha muito espaço para crescer”, afirmou em entrevista à Tribuna.

Bons equipamentos por um preço acessível

As unidades seguem um padrão mínimo de tamanho, com áreas a partir de 900 metros quadrados, podendo chegar a 1.500 metros. Também há espaço para estacionamento. “São academias grandes, com alta capacidade de atendimento. A gente repete os equipamentos para que o aluno não fique esperando. Em média, são mais de 80 máquinas por unidade”, detalha Rodrigo.

A unidade do Novo Mundo terá equipamentos de marcas topo de linha, além de salas de spinning e espaços para aulas coletivas, como fit dance, jump, step e ritmos. As salas são climatizadas e contam com estrutura diferenciada.

Os alunos terão acompanhamento de professores e estagiários. O espaço também contará com um terminal exclusivo para consulta das fichas de treino. Nele, será possível acessar cargas, séries e exercícios atualizados, com opção de impressão na hora.

Quanto custa a mensalidade na PanoBianco Curitiba?

Outro diferencial são os preços de mensalidades. O posicionamento segue o modelo low cost. O plano anual custa R$ 119,90. No plano mensal, o valor é de R$ 159,90, com possibilidade de descontos.

As academias também operam com horários estendidos. Durante a semana, abrem às 5h e fecham às 23h. Aos sábados, funcionam das 8h às 18h. Aos domingos, das 9h às 14h. A meta é estar onde acontece a rotina do aluno e viabilizar que possam realizar os treinos.

Para o sócio, a expansão acompanha uma mudança no comportamento dos brasileiros em relação à saúde. “O Brasil ainda tem uma taxa muito baixa de pessoas que frequentam academia, se comparado a países como Estados Unidos e Alemanha. Mas isso está mudando. As pessoas estão mais conscientes da importância do exercício para a saúde, longevidade e qualidade de vida”, conclui.

Inauguração da Panobianco em Curitiba

A abertura da unidade em Curitiba está marcada para o dia 9 de fevereiro, a partir das 18h, com coquetel, música ao vivo e aulão de fit dance, com início às 19h30. A expectativa do grupo é consolidar a PanoBianco como uma das principais redes de academias no Paraná. A nova academia em Curitiba fica na Rua Deputado Waldemiro Pedroso, 273, no bairro Novo Mundo.