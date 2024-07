Nova Orla de Matinhos tem superpostes instalados após decisão da Justiça

O Instituto Água e Terra (IAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), retomou na segunda-feira (29) as obras de instalação dos superpostes da Orla de Matinhos após decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), desembargador Luiz Fernando Tomazi Keppen, que acolheu os argumentos da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e suspendeu os efeitos de uma liminar concedida anteriormente.

A instalação dos 145 postes inteligentes começou em fevereiro deste ano e já está com mais de 66% da obra concluída, com previsão de término para dezembro. O investimento do Governo do Estado, de quase R$ 15 milhões, não integra o orçamento original das obras de revitalização, que é de R$ 354,4 milhões. Os equipamentos possuem 17 metros cada um e serão implementados ao longo dos 6,3 quilômetros entre o Morro do Boi e o balneário Flórida.

Novos postes são instalados na Orla, no Litoral do Paraná. Foto: IAT

O pacote inclui, também, serviços de engenharia para implantação de infraestrutura elétrica; iluminação com destaque com projetores em LED; luzes cênicas nas cinco estruturas marítimas que compõem o projeto; sistema de automação; e geração de energia solar.

A capacidade de autogestão, com produção de energia limpa, é um dos principais itens da proposta. Os chamados postes inteligentes vêm acompanhados de placas fotovoltaicas, que se utilizarão da luz solar para produzir energia. Além do próprio consumo, a tecnologia vai permitir que sejam instaladas áreas de descanso ao longo da orla com a disponibilização de tomadas gratuitas para recarregar aparelhos eletrônicos como celulares e tablets. A proposta inclui, também, toda a infraestrutura para a incorporação de pontos com internet wi-fi.

